Άγαλμα της Μάντσεστερ Σίτι για τον Πεπ Γκουαρδιόλα!

Η Μάντσεστερ Σίτι σχεδιάζει να αποδώσει ξεχωριστές τιμές στον Πεπ Γκουαρδιόλα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία προσφορά του στον σύλλογο την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, οι «Πολίτες» σκοπεύουν να τοποθετήσουν άγαλμα του Καταλανού τεχνικού έξω από το «Έτιχαντ», τιμώντας τη χρυσή εποχή που δημιούργησε στον πάγκο της ομάδας.

Παράλληλα, η διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο να δοθεί το όνομα του Γκουαρδιόλα σε τμήμα της κερκίδας του γηπέδου, σε μια ακόμη συμβολική κίνηση αναγνώρισης της τεράστιας επιρροής του στον σύλλογο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Σίτι, ο Γκουαρδιόλα οδήγησε την ομάδα σε πολλούς τίτλους, μεταξύ αυτών πρωταθλήματα Αγγλίας, το πρώτο Champions League της ιστορίας της και ένα ιστορικό treble, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.