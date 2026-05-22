Ο ΝΟ Βουλιαγμένης πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τους τελικούς της Waterpolo League Γυναικών, επικρατώντας με 15-6 του ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair στο δεύτερο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς.

Η ομάδα της Κικής Λιόση έκανε το 2-0 στις νίκες, αφού είχε προηγηθεί και η άνετη επικράτηση με 14-6 στο πρώτο ματς στο Λαιμό.

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας μπήκαν δυνατά από τα πρώτα λεπτά και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Γλυφάδα. Με εξαιρετική αμυντική λειτουργία και πολυφωνία στην επίθεση, προηγήθηκαν 6-0 στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ενώ στη συνέχεια ανέβασαν ακόμη περισσότερο τη διαφορά, φτάνοντας μέχρι και στο +10 (12-2 και 15-5).

Η Βουλιαγμένη είχε δέκα διαφορετικές σκόρερ, με την Καϊάφα να ξεχωρίζει πετυχαίνοντας τρία γκολ. Από την πλευρά της Γλυφάδας, η Οτσόα σημείωσε δύο τέρματα.

Πλέον, ο ΝΟΒ περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στους τελικούς, ο οποίος πιθανότατα θα είναι ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκες» προηγούνται ήδη 1-0 στη σειρά με τον Εθνικό, ενώ το δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (23/5, 14:00).

Υπενθυμίζεται ότι ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί στις τρεις νίκες, ενώ οι ηττημένες ομάδες των ημιτελικών θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση σε σειρά που θα κριθεί στις δύο νίκες.

Τα οκτάλεπτα: 0-3, 1-4, 1-4, 4-4

