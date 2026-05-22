Τι έλεγαν οι Δανοί για τον (rookie) Γιάκομπ Νίστρουπ στη Βίμποργκ

Προτού…χτίσει όνομα, κερδίσει παράσημα στην Κοπεγχάγη και εσχάτως γίνει το απόλυτο φαβορί για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο 38χρονος προπονητής πέρασε το πρώτο «crash test» της καριέρας του στη Βίμποργκ. Και στη Δανία, αρκετοί έβλεπαν από τότε κάτι ξεχωριστό πάνω του.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ μπορεί σήμερα να θεωρείται ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της δανέζικης προπονητικής αγοράς και το απόλυτο φαβορί για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, όμως η πρώτη του πραγματική δοκιμασία ως χεντ – κόουτς, ήρθε το καλοκαίρι του 2019 στη Βίμποργκ.

Και τότε αρκετοί στη Δανία μιλούσαν για ένα μεγάλο…στοίχημα.

Aνέλαβε τη Βίμποργκ μόλις στα 31 του χρόνια, έχοντας προηγουμένως δουλέψει στις ακαδημίες και ως ασίσταντ κόουτς στην Κοπεγχάγη.

Η πρόσληψή του είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα δανέζικα media, τα οποία τον παρουσίαζαν ως ένα από τα πιο εξελίξιμα προπονητικά projects της χώρας.

Τα περισσότερα δημοσιεύματα της εποχής στάθηκαν κυρίως σε τρία στοιχεία: 1) στην έντονη προσωπικότητά του, 2) στη μοντέρνα ποδοσφαιρική του σκέψη, 3) στο γεγονός πως παρά το νεαρό της ηλικίας του έδειχνε τρομερή αυτοπεποίθηση στις αποφάσεις του.

«Προπονητής νέας γενιάς»

Στη Δανία τον περιέγραφαν τότε ως «προπονητή νέας γενιάς», με ισχυρές επιρροές από το γερμανικό ποδόσφαιρο και πολύ μεγάλη έμφαση στο πρέσινγκ και στην ένταση χωρίς την μπάλα.

Παράλληλα, υπήρχαν και επιφυλάξεις λόγω απειρίας. Ορισμένοι αναλυτές θεωρούσαν ότι η μετάβαση από το youth coaching σε ανδρικό περιβάλλον θα ήταν δύσκολη, ειδικά σε ομάδα με πίεση ανόδου όπως η Βίμποργκ.

Ωστόσο, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ο Νέστρουπ άρχισε να κερδίζει πόντους. Η ομάδα παρουσίασε aggressive αγωνιστική ταυτότητα, υψηλό ρυθμό και σαφή τακτική δομή, με αποτέλεσμα τα media να μιλούν για κόουτς με «ξεκάθαρη ιδέα ποδοσφαίρου».

Μάλιστα, ήδη από εκείνη την περίοδο αρκετά δημοσιεύματα προέβλεπαν πως αργά ή γρήγορα θα επέστρεφε στην Κοπεγχάγη για πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Κάτι που τελικά συνέβη.

Όταν αποχώρησε από τη Βίμποργκ για να επιστρέψει στην Κοπεγχάχη ως ασίσταντ κόουτς τον Γενάρη του ΄21, οι άνθρωποι του συλλόγου είχαν εκφράσει ανοιχτά την εκτίμησή τους για την εξέλιξή του ως προπονητή.

Ο ίδιος ο Νίστρουπ εκείνη την περίοδο δήλωνε πως βασική του φιλοσοφία ήταν η γενναιότητα στο παιχνίδι και η πίστη στις δυνατότητες της ομάδας του.

Χαρακτηριστική είναι αργότερα και η ατάκα του πως «πρέπει να έχεις θάρρος», μια νοοτροπία που σύμφωνα με όσους τον γνωρίζουν κουβαλούσε ήδη από την εποχή της Βίμποργκ.

Παίκτες που συνεργάστηκαν μαζί του έχουν μιλήσει για έναν κόουτς με τεράστια ενέργεια στην καθημερινότητα, πολύ απαιτητικό στις λεπτομέρειες αλλά και εξαιρετικό στο θέμα της επικοινωνίας στα αποδυτήρια.

Αυτό που επίσης είχε κάνει εντύπωση από τα πρώτα του βήματα ήταν η ωριμότητα με την οποία διαχειριζόταν το γκρουπ, παρά το γεγονός ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές ήταν μεγαλύτεροί του ηλικιακά.

Κι εκεί ακριβώς ήταν που πολλοί στη Δανία άρχισαν να λένε πως ο Νίστρουπ δεν ήταν απλώς ένας rookie κόουτς, αλλά ένας προπονητής που αργά ή γρήγορα θα καθόταν στον πάγκο μεγάλου ευρωπαϊκού κλαμπ.