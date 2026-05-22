Κρήτη: Το τραγικό τέλος του 33χρονου γιατρού - Οι 5 μήνες αγωνίας, τι εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση

Τραγικό επίλογο στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε περιοχή του Φρε Αποκορώνου στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν ως επικρατέστερο σενάριο αυτό της αυτοχειρίας, καθώς η σορός του 33χρονου βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη και φέρεται να υπήρχε βρόγχος στον λαιμό του.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσβατο, καθώς βρίσκεται κοντά στα χωριά Φρε και Τζιτζιφές. Από την πρώτη στιγμή ο χώρος αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων και ιατροδικαστής, για να πραγματοποιηθεί μακροσκοπική εξέταση της σορού.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν σε αυτοψία στην περιοχή, συλλέγοντας στοιχεία ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Οι γονείς του 33χρονου ενημερώθηκαν για τον εντοπισμό της σορού και προχώρησαν στην αναγνώρισή του.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η εξαφάνιση του Αλέξη Τσικόπουλου είχε δηλωθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2022, όταν χάθηκαν τα ίχνη του από το Ηράκλειο, όπου ζούσε και εργαζόταν ως γιατρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας, λίγο πριν εξαφανιστεί είχε επικοινωνήσει με τον πατέρα του, εκφράζοντας έντονη ψυχολογική πίεση και ζητώντας να τον επισκεφθεί στην Κρήτη.

Λίγες ημέρες αργότερα, το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στο χωριό Φρε Αποκορώνου, με αποτέλεσμα οι έρευνες να επικεντρωθούν στην ευρύτερη περιοχή.

Στις πολύμηνες επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικοί, στελέχη της ΕΜΑΚ, εθελοντές, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι και drones, ενώ εξετάστηκαν μαρτυρίες κατοίκων και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Παράλληλα είχε εκδοθεί και Silver Alert, καθώς υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλειά του.

