«Magic Euroleague» μετά τους δύο ημιτελικούς!

Μία ακόμη εκπομπή με πλούσιο περιεχόμενο έρχεται σήμερα το βράδυ στη Web Tv του SDNA.

Η ώρα του φάιναλ-φορ έφτασε. Σε κάτι λιγότερο από δύο ώρες ξεκινάει ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Φενέρ, ενώ λίγο πιο μετά υπάρχει η ισπανική μάχη ανάμεσα στην Ρεάλ και την Βαλένθια.

Μετά το τέλος του δεύτερου ημιτελικού θα υπάρχει πλούσια «Magic Euroleague» στη Web Tv του SDNA. Μία εκπομπή, που θα βγει μέσα από το «Telekom Center», εκεί, όπου θα είναι ο Τόλης Κοτζιάς και ο Γιώργος Ρουμελιώτης

Αναλύσεις των δύο ημιτελικών, παρασκήνιο και αποκλειστικές ειδήσεις θα συνθέσουν το μενού μίας ακόμη πλούσια εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη «Magic Euroleague» έρχεται.