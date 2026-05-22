«Ενισχύει τη Σερβία στα προκριματικά του καλοκαιριού ο Γιόκιτς»

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι πιθανό να ενισχύσει την εθνική Σερβίας το καλοκαίρι στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτό φέρεται να αποκάλυψε ο προπονητής της Σερβίας, ο Ντούσαν Αλιμπιγιέβιτς, όπως μετέδωσε το Mozzart Sport για τον άσο των Ντένβερ Νάγκετς. Εφόσον επαληθευτεί η είδηση θα είναι μια πολύ μεγάλη ενίσχυση για τους Σέρβους, που αντιμετωπίζουν τον Ιούλιο την Ελβετία (2/7) και τη Βοσνία (5/7).

Αντίθετα, ο άλλος αστέρας της Σερβίας και NBAer, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, είναι πιθανό να χάσει τα παιχνίδια του Ιουλίου. «Είναι διαφορετικά τα πράγματα με τον Μπόγκνταν. Έχει να αντιμετωπίσει μια ειδική κατάσταση με τους Καβαλίερς, ενώ έχει και πρόβλημα τραυματισμού» είπε ο Αλιμπίγιεβιτς και πρόσθεσε:

«Μπορώ να πω ότι είναι βέβαιο ότι θα λείψει στο παράθυρο του Ιουλίου, αλλά θα είναι εκεί με την ομάδα στο παράθυρο του Αυγούστου».