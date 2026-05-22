Αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από πέντε χρόνια ο Αλάμπα

Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αποτελέσει στο τέλος της σεζόν ο Νταβίντ Αλάμπα, με τους «Μερένγκες» να ανακοινώνουν επίσημα την αποχώρησή του.

Ο Αυστριακός αμυντικός ολοκληρώνει την πενταετή παρουσία του στη Μαδρίτη, έχοντας κατακτήσει συνολικά δύο Champions League, δύο πρωταθλήματα Ισπανίας και αρκετούς ακόμη τίτλους με τη φανέλα της Ρεάλ.

Ο 34χρονος δεν ήταν στα πλάνα της ομάδας για τη νέα σεζόν και έτσι οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ αποχαιρέτησε τον Αλάμπα με θερμά λόγια, τονίζοντας πως «η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του».

Ο έμπειρος στόπερ αναμένεται πλέον να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ως ελεύθερος.