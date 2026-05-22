«Επίθεση» Κουτλουάι: «Ο Ολυμπιακός άρχισε το ματς με ένα απίστευτο πλεονέκτημα από τη διαιτησία»

Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι έκανε «επίθεση» στους Ράντοβιτς, Περούγκα, Νέντοβιτς, μιλώντας στην τουρκική τηλεόραση. Επιπλέον, χαρακτήρισε «ανοησία» αυτό που συνέβη με τα εισιτήρια και τα μέτρα ασφαλείας.

Ο «Ίμπο» μιλώντας στην τουρκική τηλεόραση κατά τη διάρκεια του ημιτελικού Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, ανέφερε: «Δεν μου αρέσει καθόλου να μιλώ για τους διαιτητές. Το να συνδέουμε τα πάντα με τους διαιτητές μου φαίνεται πολύ λάθος. Βρίσκομαι χρόνια μέσα σε αυτή τη διοργάνωση. Πάντα ο Ολυμπιακός είναι αυτός που προστατεύεται περισσότερο από όλους» και συνέχισε λέγοντας:

«Ο Ολυμπιακός άρχισε το ματς με ένα απίστευτο πλεονέκτημα από τη διαιτησία. Τίποτα από αυτά που κάνει στην άμυνά του δεν σφυρίζεται. Όμως, στη Φενέρμπαχτσε σφυρίζεται φάουλ κάθε επαφή».

Επιπλέον, τόνισε: «Σε αυτό το επίπεδο, τέτοια πράγματα δεν είναι αποδεκτά».

Από εκεί και πέρα, σχολίασε και την εικόνα του «ερυθρόλευκου» Telekom Center, λέγοντας: «Έχουν βάλει 4-5 χιλιάδες οπαδούς της Φενέρμπαχτσε ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού, σε διαφορετικά σημεία, για να μην είναι όλοι μαζί. Μέρος των οπαδών είναι ακόμα έξω. Δεν μπορεί να έχει συμβεί τέτοια ανοησία».