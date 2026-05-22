Έριξαν νερό στον Σενγκούν ενώ ήταν στον «αέρα» (vid)

Ο άσος των Χιούστον Ρόκετς που αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού, δέχθηκε και επίθεση με νερό την ώρα που μιλούσε ζωντανά.
Ο Άλπερεν Σένγκουν μίλησε στο επίσημο κανάλι της EuroLeague πριν το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, όμως τις δηλώσεις του διέκοψε ένα απρόοπτο. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του δέχθηκε νερό από την κερκίδα, με τον ίδιο να κοιτάει αποσβολωμένος.
Τότε, ο παρουσιαστής, προσπάθησε να... σώσει την κατάσταση και είπε χαριτολογώντας στον Τούρκο καλαθοσφαιριστή τη φράση: «Καλωσήρθες στην Αθήνα».
It's kind of loud in here 😅— EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2026
Atmosphere in the arena is insane!
Alperen Şengün is on the PreGame show for #F4GLORY