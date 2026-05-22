Έριξαν νερό στον Σενγκούν ενώ ήταν στον «αέρα» (vid)

O Άλπερεν Σενγκούν δέχθηκε επίθεση με νερό, την στιγμή που μιλούσε στην τηλεόραση της EuroLeague για το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε.

Ο άσος των Χιούστον Ρόκετς που αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού, δέχθηκε και επίθεση με νερό την ώρα που μιλούσε ζωντανά.

Ο Άλπερεν Σένγκουν μίλησε στο επίσημο κανάλι της EuroLeague πριν το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, όμως τις δηλώσεις του διέκοψε ένα απρόοπτο. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του δέχθηκε νερό από την κερκίδα, με τον ίδιο να κοιτάει αποσβολωμένος.

Τότε, ο παρουσιαστής, προσπάθησε να... σώσει την κατάσταση και είπε χαριτολογώντας στον Τούρκο καλαθοσφαιριστή τη φράση: «Καλωσήρθες στην Αθήνα».