Μιλουτίνοφ: «Οι πρόεδροι το θέλουν περισσότερο από ποτέ»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague τόνισε πως οι πρόεδροι της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ θέλουν το τρόπαιο περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

Για την αυτοπεποίθηση της ομάδας αλλά και των μονάδων: «Νομίζω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι, όλοι θέλουμε το τρόπαιο. Είμαστε κάτι παραπάνω από έτοιμοι. Πνευματικά είμαστε έτμοι αλλά πρέπει να το δείξουμε και στο επόμενο ματς. Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε. Να ξεχάσουμε γρήγορα το σημερινό, να ξεκουραστούμε, να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας και να παίξουμε όπως σήμερα.

Κάποιοι παίκτες έδωσαν το κάτι παραπάνω και βοήθησαν. Είναι ομαδική προσπάθεια. Να την ξεχάσουμε και να ετοιμαστούμε για το επόμενο ματς».

Για τους πανηγυρισμούς με τους Αγγελόπουλους: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτούς Αυτοί βάζουν τα λεφτά, χτίζουν ένα ρόστερ 18-19 παικτών, ένα μεγάλο ρόστερ. Είναι δύσκολη η απόφαση για τον κόουτς να επιλέξει την δωδεκάδα, ποιον να αφήσει εκτός. Το θέλουν περισσότερο από ποτέ. Το θέλουμε περισσότερο από ποτέ. Έχουμε ακόμα ένα ματς για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να είμαστε».

Για την ατμόσφαιρα: «Ήταν τρομερή. Είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτούς τους οπαδούς. Ήταν πολλοί και μας υποστήριξαν. Μας βοήθησαν να είμαστε τόσο καλοί».