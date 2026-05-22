«Βόμβα» με Έντσο Φερνάντες: Ο Μαρέσκα τον θέλει στη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Έντσο Φερνάντες φέρεται να αποτελεί βασικό μεταγραφικό στόχο της Μάντσεστερ Σίτι, μετά από επιθυμία του Μαρέσκα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports.

Ο Ιταλός τεχνικός, που παρουσιάζεται ως ο επικρατέστερος για τον πάγκο των «Πολιτών», θέλει να ενισχύσει άμεσα τον άξονα της ομάδας και θεωρεί τον Αργεντινό μέσο της Τσέλσι. ιδανική επιλογή.

Σύμφωνα δημοσιεύματα έχουν ήδη γίνει αρχικές επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ τονίζεται πως οι σχέσεις του Μαρέσκα με τον Φερνάντες είναι εξαιρετικές και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη πρόταση ή συμφωνία στο οικονομικό κομμάτι, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι δεν αποκλείονται άμεσες εξελίξεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο 25χρονος χαφ δεσμεύεται με μακροχρόνιο συμβόλαιο έως το 2032 με την Τσέλσι, ωστόσο η φετινή του σχέση με τους Λονδρέζους πέρασε αρκετές εντάσεις.