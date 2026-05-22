Μπαρτζώκας: «Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος, να μείνουμε ταπεινοί» (vid)

Μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν όσα χρειάζονται για να κατακτήσουν τον τίτλο αλλά υπογράμμισε πως πρέπει να μείνουν ταπεινοί.

Ο Ολυμπιακός πέρασε στον τελικό της Euroleague και μετά τον ημιτελικό με την Φενερμπαχτσέ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια.

Τους τόνισε πως έχουν όσα χρειάζονται για να φτάσουν μέχρι το τέλος, αλλά υπογράμμισε ότι πρέπει να παραμείνουν ταπεινοί και συγκεντρωμένοι στον στόχο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν μία σταθερή απόδοση. Κυρίως στην άμυνα. Ελέγξατε τον ρυθμό ξεκινώντας το ματς με αυτόν τον τρόπο. Η άμυνά μας ήταν καλή για 40 λεπτά. Συγχαρητήρια. Ήταν το πρώτο ματς από τα δύο που πρέπει να παίξουμε αυτές τις μέρες.

Προτείνω σε όλους να μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, να έχουμε τη μύτη μας κάτω. Ο τελικός θα είναι ακόμα πιο δύσκολος από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος. Ας μείνουμε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι».