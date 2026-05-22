Κατάρα στη Ρεάλ: Με πρόβλημα αποχώρησε και ο Φελίζ!

Κατάρα έχει χτυπήσει τη Ρεάλ με τον Αντρές Φελίζ, μετά τον Ουσμάν Γκαρούμπα, να αποχωρεί τραυματίας από το ματς με τη Βαλένθια!

Απίθανα πράγματα στους Μαδριλένους, που θα είναι μισή ομάδα στον τελικό του Final Four κόντρα στον Ολυμπιακό, αφού μετά τον Γκαρούμπα, αποχώρησε με πρόβλημα και ο Φελίζ.

Ο Ισπανός άσος μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό και σίγουρα δεν θα είναι διαθέσιμος απέναντι στους «ερυθρόλευκους», με τους Μαδριλένους να μην έχουν πλέον παίκτη στο «5», μαζί με τις απουσίες των Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν.

Σε αναμμένα κάρβουνα είναι πλέον στη Ρεάλ και για τον Φελίζ, με τον βραχύσωμο γκαρντ να αποχωρεί στο φινάλε της αναμέτρησης με πρόβλημα στο αριστερό πόδι και να είναι αμφίβολος για τον τελικό με τον Ολυμπιακό!