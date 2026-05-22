Σκαριόλο: «Τραυματίστηκε ο Γκαρούμπα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει...»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο στάθηκε στους τομείς που ήταν καλύτερη η Ρεάλ κόντρα στη Βαλένθια στον ημιτελικό, ενώ αναφέρθηκε με απογοήτευση στον τραυματισμό και του τρίτου σέντερ της ομάδας, Ουσμάν Γκαρούμπα.

«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, είχαμε καλή επίδοση στα ριμπάουντ, ελέγξαμε τον ρυθμό. Κόντρα στη Βαλένθια δεν μπορείς να πας στους 70 πόντους. Πρέπει να τρέξεις, να ανεβάσεις τον ρυθμό και όταν σου δίνεται αυτή η ευκαιρία, την παίρνεις» είπε στη Euroleague TV o προπονητής της Ρεάλ.

Για να καταλήξει αναφερόμενος και στη νέα απώλεια: «Είχαμε συνεισφορά από όλους τους παίκτες, αλλά δυστυχώς ο Γκαρούμπα τραυματίστηκε και δεν ξέρουμε τι θα γίνει...».

Στη συνέχεια πρόσθεσε στη Nova: «Είμαι περήφανος για την ομάδα. Περάσαμε απίστευτες δυσκολίες, με τραυματισμούς. Βγάλαμε καρδιά. Ξέραμε πότε να τρέξουμε στο γήπεδο. Η Βαλένθια είναι πολύ καλή και αθλητική ομάδα και είναι μεγάλη επιτυχία για εμάς. Δε θα μιλήσω τώρα για τον τελικό. Αύριο θα τα πούμε. Τώρα θέλουμε να ξεκουραστούμε».