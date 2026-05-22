Λάιλς: «Θα παλέψουμε σκληρά κόντρα στον Ολυμπιακό»

Ο Τρέι Λάιλς στις δηλώσεις του μετά την πρόκριση της Ρεάλ στον τελικό απέναντι στη Βαλένθια στάθηκε στην εικόνα των Μαδριλένων και στον τελικό με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν το παιχνίδι όπως το περιμέναμε. Πολύ σκληρό παιχνίδι με ενέργεια. Ήταν πολύ καλό που πήραμε ένα τόσο σκληρό παιχνίδι.

Θα είναι σπουδαίο παιχνίδι. Ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα. Θα παλέψουμε σκληρά σε αυτό το παιχνίδι.

Εγώ ανησυχώ περισσότερο για το παιχνίδι παρά για τα άτομα που είναι στην αντίπαλη ομάδα.

Είναι στο χέρι κάθε παίκτη να βγει μπροστά. Ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι κάθε παίκτης, οπότε πρέπει να βγούμε μπροστά. Ανυπομονώ για το παιχνίδι αυτό.

Θα είναι δύσκολη η ατμόσφαιρα, αλλά δεν θέλουμε να την αφήσουμε να μας επηρεάσει, θα βγούμε στο παρκέ για το καλύτερο δυνατό».