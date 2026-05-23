Έγραψε ιστορία η Λανς κατακτώντας το πρώτο της Κύπελλο Γαλλίας

Κυπελλούχος Γαλλίας για πρώτη φορά στην 120άχρονη Ιστορία της στέφθηκε η Λανς, καθώς επικράτησε της Νις με 3-1 στον μεγάλο τελικό του Coupe de France που διεξήχθη το «Park de Princes»

Με αυτόν τον τρόπο, η Λανς ολοκλήρωσε μία εξαιρετική σεζόν, κατά την οποία τερμάτισε και στη 2η θέση της Ligue1, διεκδικώντας μέχρι τέλους τον τίτλο με την Παρί Σεν Ζερμέν και κέρδισε μία θέση στο επόμενο Champions League.

Μετά από τρεις χαμένους τελικούς (1948, 1975 και 1998) η ομάδα του Πιέρ Σαζ κατάφερε να «σηκώσει» για πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο, νικώντας στις... λεπτομέρειες την πολύ μαχητική Νις, η οποία δεν το έβαλε κάτω ακόμη κι όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0.

Η Λανς άνοιξε το σκορ στο 25' με την «εκτέλεση» του Τοβέν έπειτα από ασίστ του Ουντόλ και διπλασίασε τα τέρματά της στο 42' με την καρφωτή κεφαλιά του Εντουάρ (σε κόρνερ του Τοβέν), δείχνοντας κυριαρχική εικόνα μέσα στο γήπεδο σε όλο το πρώτο ημίχρονο.

Η Νις μείωσε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου με την κεφαλιά του Κουλιμπαλί από κόρνερ του Κλος, είχε δοκάρι με τον Μεντί στο 61ο λεπτό, όμως δεν βρήκε γκολ ισοφάρισης παρά την πίεση που άσκησε στη συνέχεια στα καρέ του Ρισέ. Η δε Λανς κατάφερε να σκοράρει για τρίτη φορά στο 78' με πλασέ του Σίμα που έπιασε στον... ύπνο την άμυνα της Νις, «τελειώνοντας» το παιχνίδι.

Στο 83' ο Μπουντάς είχε κεφαλιά στο δοκάρι (δεύτερο για τη Νις), με τη Λανς να κάνει ακολούθως διαχείριση του προβαδισματός της και να φτάνει εντέλει στη νίκη και στο πρώτο Κύπελλο της Ιστορίας της.