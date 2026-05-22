Γιατί η Cosmote TV δεν θα μεταδώσει φέτος τους τελικούς του NBA

Δεν θα δείξει ούτε τους τελικούς της Δύσης. Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει το ρεπορτάζ

Πριν κάτι μήνες η στήλη του Μιντιάρχη στο sdna.gr είχε αποκαλύψει πως η Amazon μεταδίδει από φέτος αγώνες του NBA εν Ελλάδι, «σπάζοντας» την αποκλειστικότητα που είχε επί σειρά ετών η Cosmote TV.

Η λίγκα βρίσκεται στο πρώτο έτος των νέων 11ετών συμβολαίων με ESPN, NBC και Amazon, συνολικής αξίας 76 δισ. δολαρίων. Το Amazon πληρώνει 1,8 δισ. δολάρια τον χρόνο για 67 αγώνες κανονικής περιόδου στις ΗΠΑ, καθώς και για παιχνίδια play offs και το NBA Cup.

Ωστόσο, σε μια ασυνήθιστη για μεγάλα αμερικανικά πρωταθλήματα κίνηση, στη διαδικασία εντάχθηκαν και τα διεθνή δικαιώματα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Amazon αποκτά διεθνή δικαιώματα για 27 αγώνες κανονικής περιόδου σε επιλεγμένες αγορές, μαζί με αγώνες play offs και τους τελικούς του NBA κάθε δύο χρόνια.

Κρατήστε αυτό το «κάθε δύο χρόνια»…

Φέτος λοιπόν, η Cosmote TV θα μεταδώσει μόνο τους τελικούς της Ανατολής του ΝΒΑ (Κλίβελαντ – Νέα Υόρκη). Τόσο οι τελικοί της Δύσης (Οκλαχόμα – Σαν Αντόνιο) όσο και οι τελικοί του ΝΒΑ ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην Amazon. Του χρόνου, θα γίνει το αντίθετο και η Cosmote TV θα μεταδώσει τους τελικούς.

Το συμβόλαιο της Amazon προβλέπει αποκλειστική μετάδοση των τελικών του ΝΒΑ σε 6 από τις 11 χρονιές που έχει τα δικαιώματα (ως το 2036).

Follow_Μιντιάρχη 👈