Πώς η Amazon… μπήκε για τα καλά στα τηλεοπτικά του ΝΒΑ

Η προσθήκη μιας μεγάλης streaming πλατφόρμας ήταν στρατηγική προτεραιότητα για το NBA. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το NBA δηλώνει ότι η παγκόσμια εμβέλεια του Amazon Prime Video και η ικανότητά του να προσαρμόζει το περιεχόμενο στις ευρωπαϊκές αγορές αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στην απόφαση να του αναθέσει τα εγχώρια και διεθνή δικαιώματα μετάδοσης στο νέο κύκλο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Η λίγκα βρίσκεται στο πρώτο έτος των νέων 11ετών συμβολαίων με ESPN, NBC και Amazon, συνολικής αξίας 76 δισ. δολαρίων. Το Amazon πληρώνει 1,8 δισ. δολάρια τον χρόνο για 67 αγώνες κανονικής περιόδου στις ΗΠΑ, καθώς και για παιχνίδια play-offs και το NBA Cup.

Η προσθήκη μιας μεγάλης streaming πλατφόρμας ήταν στρατηγική προτεραιότητα για το NBA. Η λίγκα επιδίωκε να επεκτείνει την εμβέλειά της στις ΗΠΑ φτάνοντας σε νεότερα κοινά που δεν έχουν συνδρομή σε pay-TV, ενώ παράλληλα να κεφαλαιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για ζωντανό αθλητικό περιεχόμενο από τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες.

Ασυνήθιστη ως κίνηση

Ωστόσο, σε μια ασυνήθιστη για μεγάλα αμερικανικά πρωταθλήματα κίνηση, στη διαδικασία εντάχθηκαν και τα διεθνή δικαιώματα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Amazon αποκτά διεθνή δικαιώματα για 27 αγώνες κανονικής περιόδου σε επιλεγμένες αγορές, μαζί με αγώνες play offs και τους τελικούς του NBA κάθε δύο χρόνια. Μάλιστα, ορισμένα παιχνίδια θα προγραμματίζονται σε ώρες prime time της Ευρώπης για τη μέγιστη δυνατή τηλεθέαση.

Αν και αρκετοί streamers ενδιαφέρθηκαν, το ενδιαφέρον του Amazon φάνηκε πολύ νωρίς. Ο τεχνολογικός κολοσσός δεν είχε μόνο το απαιτούμενο οικονομικό μέγεθος, αλλά και τη δυνατότητα να προσφέρει διεθνή εμβέλεια και τοπική εξειδίκευση, ώστε να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της κάλυψης.

Σύμφωνα με τον Ματ Μπράμπαντς, ανώτερο αντιπρόεδρο παγκόσμιας διανομής media και επιχειρησιακών λειτουργιών του NBA, το Prime Video δεν πρόσφερε απλώς τα χρήματα και την προσβασιμότητα, αλλά και υπηρεσίες εντοπιοποίησης που κανένας άλλος διεκδικητής δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί. Επιπλέον, υπήρχε ήδη ένα κοινό σημείο επαφής ανάμεσα στο κοινό του NBA και τους συνδρομητές του Prime, ενώ οι δύο πλευρές είχαν συνεργαστεί στη Λατινική Αμερική.

«Δεν ήμασταν σίγουροι στην αρχή ότι μία μόνο streaming πλατφόρμα θα μπορούσε να προσφέρει τον βαθμό εντοπιοποίησης που θέλαμε», είπε ο Μπράμπαντς στο SportsPro Media Summit στη Μαδρίτη. «Η παγκόσμια εμβέλεια της Amazon ήταν αδιαμφισβήτητη, αλλά αυτό που ξεχώρισε ήταν η δέσμευσή της για τοπικό περιεχόμενο.

»Μόνο στην Ευρώπη, στο Prime Video, εντοπίζουμε τα feeds σε επτά γλώσσες. Αυτό ήταν απαραίτητο για εμάς – τόσο η κλίμακα όσο και η ικανότητά τους να προσαρμόζουν το περιεχόμενο για τους φιλάθλους σε όλη την ήπειρο και παγκοσμίως».

Τα αποτελέσματα

Παρότι η συμφωνία με την Amazon θα αυξήσει την τηλεθέαση σε αναπτυσσόμενες αγορές, το NBA έχει ήδη ισχυρές τοπικές συμφωνίες σε χώρες όπου το άθλημα είναι δημοφιλές, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Η λίγκα βλέπει την Prime Video κάλυψη ως συμπληρωματική των υπαρχόντων συνεργασιών, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των τωρινών παρόχων είναι συνδρομητικά κανάλια και η Prime φέρνει νέο, ευρύτερο κοινό.

Το Amazon είναι επίσης ο αποκλειστικός διανομέας της διεθνούς έκδοσης του NBA League Pass στη λογική direct-to-consumer (DTC), η οποία στις ΗΠΑ παραμένει αποκλειστικά μέσα από το NBA App. Η ελπίδα είναι ότι η παρουσία ζωντανών αγώνων μέσα στην Prime συνδρομή θα οδηγήσει επιπλέον χρήστες είτε στο League Pass είτε στους άλλους συνεργαζόμενους παρόχους της λίγκας.

«Στην Ευρώπη, η ιστορία μας ήταν πάντα με τους συνδρομητικούς παρόχους», εξήγησε ο Μπράμπαντς. «Είδαμε την Amazon ως ευκαιρία να φτάσουμε σε ευρύτερο κοινό – και τα πρώτα αποτελέσματα το επιβεβαιώνουν».

Αλληλεπίδραση

Πράγματι, η Amazon ανακοίνωσε ότι ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας σε prime time – Σαν Αντόνιο Σπερς εναντίον Μπρούκλιν Νετς – ήταν ο πιο αγώνας regular season κμε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία της λίγκας στην ήπειρο, εξαιρουμένων των παιχνιδιών της ημέρας των Χριστουγέννων και των αναμετρήσεων στο Παρίσι.

Στον αγώνα πρωταγωνιστούσε ο Γάλλος σταρ Βίκτορ Ουεμπανιάμα, μέλος της συνεχώς αυξανόμενης ευρωπαϊκής παρουσίας στο πρωτάθλημα. Οι Ευρωπαίοι παίκτες αποτελούσαν το 15% των ρόστερ την πρώτη ημέρα της σεζόν – ένα ακόμη στοιχείο που εξηγεί γιατί το NBA, το οποίο σχεδιάζει και την έναρξη 16 ομάδων σε ευρωπαϊκή λίγκα έως τον Οκτώβριο του 2027, θέλει να ενισχύσει τη σχέση του με το κοινό της ηπείρου.

«Η επίδραση των Ευρωπαίων παικτών είναι τεράστια, ειδικά στη Γαλλία», πρόσθεσε ο Μπράμπαντς. «Ο Ουεμπανιάμα είναι μια γενιά από μόνος του. Έγινε ο νεαρότερος παίκτης που ξεπέρασε το 1 δισ. views στα social media μας. Φέτος είχαμε πάνω από 20 Γάλλους παίκτες, με έξι να επιλέγονται στο ντραφτ. Η τηλεθέαση και η αλληλεπίδραση ανεβαίνουν κατακόρυφα στις τοπικές αγορές τους – και πέρα από αυτές».

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