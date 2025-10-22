Η νέα εποχή του NBA – Tι σημαίνει το τηλεοπτικό deal των 76 δισ. δολαρίων

O Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, αναλύει

Το ΝΒΑ μπαίνει στη σεζόν 2025–26 με τρεις νέους τηλεοπτικούς εταίρους – NBC, ESPN και Amazon – σε ένα ιστορικό συμβόλαιο 11 ετών που αλλάζει ριζικά τον τρόπο μετάδοσης και κατανάλωσης του αθλήματος.

Στο ΝΒΑ έγινε το τζάμπολ της νέας σεζόν (2025–26). Το νέο 11ετές τηλεοπτικό deal ύψους 76 δισ. δολαρίων τίθεται σε ισχύ, φέρνοντας μεγάλες αλλαγές — και κυρίως, την πρόκληση για τους φιλάθλους να βρουν «ποιο παιχνίδι παίζει, πού και πότε».

Ο εκτελεστικός παραγωγός του NBC Sports, Sam Flood, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όπως και οι άλλοι συνεργάτες, θα προωθούμε ολόκληρο το πρόγραμμα του ΝΒΑ, ώστε οι φίλαθλοι να γνωρίζουν πού θα βρουν το κορυφαίο προϊόν του πρωταθλήματος — είτε στο Amazon είτε στο ESPN».

Η νέα δομή μετάδοσης είναι ξεκάθαρη:

Δευτέρα: Peacock

Τρίτη: NBC και Peacock

Τετάρτη: ESPN

Παρασκευή: Amazon Prime Video

Σάββατο: ABC , ESPN και Prime Video

Κυριακή: ABC , ESPN και NBC / Peacock

Από τα μέσα της σεζόν, το Prime Video θα αποκτήσει περισσότερη παρουσία και στις Πέμπτες. Παράλληλα, η λίγκα υπόσχεται τεχνολογικές καινοτομίες, όπως αναλυτές τοποθετημένους δίπλα στους πάγκους αντί για το κλασικό booth, καθώς και πραγματικό χρόνο ενημέρωσης σκορ μέσα από την εφαρμογή του NBA.

Η λίγκα λανσάρει επίσης τη νέα ψηφιακή πρωτοβουλία «Tap to Watch», που βοηθά τους χρήστες να βρίσκουν άμεσα το κανάλι ή την πλατφόρμα όπου μεταδίδεται ο κάθε αγώνας.

«Θα υπάρξει αναστάτωση στην αρχή»

Ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, αναγνώρισε ότι η μετάβαση δεν θα είναι εύκολη: «Θα υπάρξει αναστάτωση βραχυπρόθεσμα, αλλά σε βάθος χρόνου η τεχνολογία θα αποδειχθεί σύμμαχός μας». Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι τα τοπικά τηλεοπτικά δικαιώματα αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τη λίγκα: «Ήταν βασικό κομμάτι του επιχειρηματικού μας μοντέλου και σημαντική πηγή εσόδων για τις ομάδες μέσω καλωδιακών και δορυφορικών καναλιών».

Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός μοντέλου τύπου «NFL Sunday Ticket», ο Σίλβερ απάντησε: «Η ιδέα είναι παρόμοια. Το πιο φιλικό προς τον καταναλωτή μοντέλο θα είναι εκείνο όπου μπορείς να δεις οποιοδήποτε παιχνίδι, οποιαδήποτε στιγμή, ανεξαρτήτως γεωγραφίας. Πιθανότατα θα καταλήξουμε σε ένα υβριδικό σύστημα».

Το στοίχημα του «celebrate the game»

Στην Ουάσιγκτον, ο αναλυτής Ben Golliver (Washington Post) έγραψε ότι το ΝΒΑ, μέσω της συνεργασίας του με ESPN, NBC και Amazon, ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τη στρατηγική του NFL: κοινό τηλεοπτικό χαρτοφυλάκιο και στόχος η εκπαίδευση και ο εορτασμός του παιχνιδιού, όχι οι τοξικές αντιπαραθέσεις.

Ο Σίλβερ έχει δηλώσει ότι θέλει τα νέα προγράμματα να «εκπαιδεύουν και να γιορτάζουν» το μπάσκετ, αντί να «υποβαθμίζουν ή να δηλητηριάζουν» τον δημόσιο διάλογο γύρω από το άθλημα. Τα νέα δίκτυα έχουν στρατολογήσει μια νέα γενιά πρώην παικτών για να μεταφέρουν αυτό το θετικό αφήγημα.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι αν το κοινό θα αγκαλιάσει αυτή τη φιλοσοφία. Όπως σημειώνει ο Golliver, ένα σημαντικό μέρος των φιλάθλων δείχνει προτίμηση για πιο κριτικό ή και καυστικό σχολιασμό.

Ο πρόεδρος περιεχομένου του ΝΒΑ, Gregg Winik, υποστήριξε πως η συνεργασία με τους νέους εταίρους έχει «εντελώς διαφορετικό κλίμα» και ότι οι νέοι αναλυτές σε NBC και Prime Video «είναι έτοιμοι να αλλάξουν τον τόνο της συζήτησης».

Σύμφωνα με το The Athletic, το NBC και το Amazon «ελπίζουν να γίνουν το αντίπαλο δέος του Inside the NBA» του TNT — χωρίς την επιθετική ρητορική που συχνά χαρακτηρίζει την εκπομπή του Σακίλ Ο’Νιλ και Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Το soundtrack μιας ολόκληρης γενιάς

Και όμως, μέσα σε όλη αυτή την τεχνολογική αναδιάταξη, ένα στοιχείο παραμένει αναλλοίωτο: το «Roundball Rock», το θρυλικό μουσικό θέμα του NBC για τους αγώνες του ΝΒΑ.

Ο David Aldridge (The Athletic) σημειώνει πως, σε μια εποχή όπου «ό,τι έγινε πριν 10 λεπτά θεωρείται παλιό», το «Roundball Rock» αντέχει στον χρόνο. Από το 2003 που το NBC έχασε τα δικαιώματα του ΝΒΑ, το κομμάτι συνέχισε να θεωρείται «ο ανεπίσημος ύμνος του επαγγελματικού μπάσκετ».

Τώρα, με το NBC να επιστρέφει, η μουσική του John Tesh επιστρέφει κι αυτή στα παρκέ, αποδεικνύοντας ότι ορισμένα σύμβολα —όπως το ίδιο το ΝΒΑ— έχουν διαχρονική δύναμη.

Μιντιάρχης