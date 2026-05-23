Η Τράμπζονσπορ σήκωσε το Κύπελλο και έστειλε στο… δρόμο του ΠΑΟΚ την Μπεσίκτας

Η Τράμπζονσπορ πανηγυρίζει την κατάκτηση του Κυπέλλου Τουρκίας, επικρατώντας στον τελικό της Κόνιασπορ με 2-1, σε ένα ματς που είχε αντίκτυπο και για τον ΠΑΟΚ.

Μετά από δύο συνεχόμενους χαμένους τελικούς, η Τράμπζονσπορ γεύτηκε τελικά την χαρά της κατάκτησης του τροπαίου, λυγίζοντας στον τελικό την Κόνιασπορ με 2-1, κατακτώντας για 10η φορά στην ιστορίας της το Κύπελλο Τουρκίας.

Πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο 31χρονος Νιγηριανός επιθετικός, Πολ Ονουάτσου, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 18' και στο 79' πέτυχε το γκολ που χάρισε την... κούπα στην Τραμπζονσπόρ.

Ο Μουλέκα στο 50' είχε ισοφαρίσει προσωρινά για την Κόνιασπορ, η οποία στο 58' έχασε τεράστια ευκαιρία για να προηγηθεί με τον Μπάρντι να μην μπορεί να σκοράρει με πέναλτι (η μπάλα βρήκε το δεξί δοκάρι).

Αυτό το αποτέλεσμα είχε αντίκτυπο και για τον ΠΑΟΚ, αφού η κατάκτηση του τροπαίου από την Τράμπζονσπορ, φέρνει την Μπεσίκτας ως πιθανή αντίπαλο του Δικεφάλου, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.