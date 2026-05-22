Γιουλ: Πιάνει τον Σλούκα στην δεύτερη θέση σε συμμετοχές στο Final Four

Η Ρεάλ Μαδρίτης προκρίθηκε στον τελικό του Final-4, και ο Σέρχιο Γιουλ θα πιάσει τον Κώστα Σλούκα στην δεύτερη θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές στο Final Four.

H Rεάλ έκλεισε θέση για τον τελικό του Final-4 της Euroleague (24/05, 21:00) στην Αθήνα όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, επικρατώντας άνετα της Βαλένθια στον ημιτελικό με 105-90.

Στον τελικό, εφόσον ο Σέρχιο Γιουλ πάρει λεπτά συμμετοχής, θα πιάσει τον Κώστα Σλούκα στην δεύτερη θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές σε Final-4.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας μετρά 22 συμμετοχές, ενώ ο Σέρχιο Γιουλ 21, και την Κυριακή στον μεγάλο τελικό θα έχει την ευκαιρία να ανέβει και ο ίδιος στις 22!

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Βίκτορ Χριάπα, με 23 συμμετοχές σε 12 Final-4 με την φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.