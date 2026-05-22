Τελικά... κάνει φάουλ: Αποβλήθηκε με την Ρεάλ ο Μπαντιό - Είχε 7 φάουλ σε 5 ματς με τον ΠΑΟ!

Μπορεί σε μία ολόκληρη σειρά 5 αγώνων με τον Παναθηναϊκό να έκανε μόλις 7 φάουλ, αλλά σε 22:16 απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης αποβλήθηκε με 5 φάουλ.

Στον ημιτελικό της Euroleague ανάμεσα στην Βαλένθια και την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μπράνκου Μπαντιό συνέχισε να παίζει την ίδια άμυνα που έπαιζε και στην σειρά των play-offs με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Απέναντι στο «τριφύλλι», ο παίκτης των «Νυχτερίδων» είχε 7 φάουλ σε πέντε ματς, αλλά στον «εμφύλιο» με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο στάθηκε άτυχος και χρεώθηκε με δύο φάουλ σε τρία λεπτά συμμετοχής στον αγώνα.

Μάλιστα, έμεινε τελικά στο παρκέ για 22:16 απέναντι στην «Βασίλισσα», καθώς αποβλήθηκε από την αναμέτρηση με 5 φάουλ.