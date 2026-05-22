Σοκ στη Ρεάλ: Εκτός και ο Γκαρούμπα, αποχώρησε υποβασταζόμενος

Νέο πλήγμα στη Ρεάλ Μαδρίτης, που χάνει ακόμα έναν σέντερ.

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα έπεσε στο παρκέ μόνος του πιάνοντας χαμηλά το αριστερό του πόδι στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και αποχώρησε υποβασταζόμενος από τους συμπαίκτες του. Λίγα λεπτά μετά μάλιστα, αποχώρησε ξανά με βοήθεια των μελών της Ρεάλ στα αποδυτήρια, με τον κόσμο στο γήπεδο να τον χειροκροτάει.

Αν η Ρεάλ περάσει στον τελικό της Euroleague, όπου βρίσκεται ήδη ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ θα παρουσιαστεί χωρίς τρεις σέντερ, καθώς ο Γκαρούμπα δείχνει πως δεν θα μπορέσει να είναι παρών, ενώ εκτός είναι και oι τραυματίες Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν. Έτσι οι μόνοι διαθέσιμοι για τη ρακέτα των Μαδριλένων θα είναι ο Τσούμα Οκέκε και ο Τρέι Λάιλς.