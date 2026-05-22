Βέβαιος ο ατζέντης του Τσάλοβ: «Το καλοκαίρι επιστρέφει...»

Ο μάνατζερ του Φιόντορ Τσάλοβ μίλησε για το μέλλον του πελάτη του.

Ο δανεισμός του Φιόντορ Τσάλοβ στην Τουρκία ολοκληρώθηκε με τον Ρώσο επιθετικό που ανήκει στον ΠΑΟΚ, να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μάλιστα, ο ατζέντης του, Πάουλο Μπαρμπόσα, φάνηκε βέβαιος σε δηλώσεις του πως ο Τσάλοβ θα επιστρέψει στην Ρωσία και την Premier League, όντας έτοιμος γι' αυτό το βήμα στην καριέρα του.

Όσα είπε:

«Ο Τσάλοβ είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ένα μεγάλο ταλέντο. Θα μπορούσε να ενισχύσει τις κορυφαίες ομάδες της ρωσικής λίγκα. Για την ΤΣΣΚΑ, για παράδειγμα, η επιστροφή του Τσάλοβ θα ήταν μια ώθηση.

Όσο για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι ο Τσάλοβ έχει ήδη περάσει αυτό το στάδιο. Επομένως, το κύριο ερώτημα εδώ είναι αν είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Premier League, Ρωσίας.

Επιμένω είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης, αλλά, δυστυχώς, τον τελευταίο χρόνο δεν είχε την ευκαιρία να δείξει τις πραγματικές του δυνατότητες.

Νομίζω ότι θα έχει μερικές ενδιαφέρουσες προσφορές αυτό το καλοκαίρι. Κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε τον Τσάλοφ πίσω στη Ρωσία την επόμενη σεζόν».