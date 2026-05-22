«Slot out» από οπαδούς της Λίβερπουλ

Η πίεση προς τον Άρνε Σλοτ μεγαλώνει στη Λίβερπουλ, αφού φίλαθλοι της ομάδας σήκωσαν πανό διαμαρτυρίας έξω από το προπονητικό κέντρο, ζητώντας την αποχώρησή του.

Η φετινή σεζόν άφησε έντονη απογοήτευση στους «Κόκκινους», οι οποίοι δεν κατάφεραν να κατακτήσουν κάποιο τρόπαιο, παρά τις σημαντικές κινήσεις ενίσχυσης το περασμένο καλοκαίρι.

Παράλληλα, τα δημοσιεύματα για τιε κακές σχέσεις του Ολλανδού προπονητή με τον Σαλάχ επιβάρυναν ακόμη περισσότερο το κλίμα μέσα στην σεζόν και η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο.

Έτσι, μέρος του κόσμου της Λίβερπουλ έστειλε νέο μήνυμα δυσαρέσκειας με το χαρακτηριστικό σύνθημα «Slot out» να κάνει την εμφάνιση του στο προπονητικό κέντρο.