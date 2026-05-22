Aπίστευτο: Έφεραν ΜΑΤ στην Αθήνα για το Final-4 και τους έκλεισαν δωμάτιο με... νυφικό κρεβάτι

Ένα ασυνήθιστο σκηνικό αντίκρισαν άνδρες των ΜΑΤ που επιστρατεύτηκαν στην Αθήνα για το Final Four της Euroleague, καθώς έπρεπε να διανυκτερεύσουν ξενοδοχείο με ένα νυφικό κρεβάτι και ένα ράντζο.

Μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα βρέθηκαν οι άνδρες των ΜΑΤ που επιστρατεύτηκαν στην Αθήνα για το Final Four της Euroleague. Συγκεκριμένα η υπηρεσία που μερίμνησε για την διανυκτέρευση τους δεν το έκανε με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Συγκεκριμένα τέσσερις αστυνομικοί από την Άρτα, την Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα, διαπίστωσαν πως το δωμάτιο στο οποίο θα διανυκτεύρευαν είχε μόνο ένα... νυφικό κρεβάτι και ένα ράντζο, με αποτέλεσμα να αντιδράσουν έντονα και να μην διανυκτερεύσουν εκεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Ενώσεων:

«Οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτησή μας για τις συνθήκες διαμονής των αστυνομικών δυνάμεων που μετακινήθηκαν για τη λήψη μέτρων τάξης στο πλαίσιο διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγκας.

Οι διμοιρίες που διατέθηκαν από την Ήπειρο, μετά την άφιξή τους στους χώρους διαμονής, διαπίστωσαν ότι τα δωμάτια ήταν στην πλειοψηφία τους τρίκλινα (συνολικού κόστους 240 ευρώ ανά διανυκτέρευση) και τετράκλινα ( συνολικού κόστους 320 ευρώ ανά διανυκτέρευση) και ιδιαίτερα στενά, χωρίς να εξασφαλίζονται ούτε οι στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και ξεκούρασης για το προσωπικό που καλείται να εκτελέσει πολύωρα και απαιτητικά καθήκοντα.

Η εικόνα αυτή δεν τιμά όσους είχαν την ευθύνη του σχεδιασμού και της μέριμνας για τη διαμονή των αστυνομικών δυνάμεων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μια διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας, γνωστή εδώ και πολλούς μήνες.

Η έλλειψη επαρκούς προετοιμασίας και πρόβλεψης καταδεικνύει προχειρότητα και απαξίωση απέναντι στους συναδέλφους μας. Οι αστυνομικοί δεν είναι αριθμοί ούτε προσωπικό χωρίς ανάγκες και δικαιώματα.

Είναι εργαζόμενοι που επιχειρούν κάτω από δύσκολες συνθήκες και δικαιούνται τον στοιχειώδη σεβασμό από την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ οι συνάδελφοί μας βρήκαν διαθέσιμο ξενοδοχείο προκειμένου να διαμείνουν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες, σε δίκλινα δωμάτια, ο ξενοδόχος έπρεπε να πάρει έγκριση από τη Διοίκηση, η οποία δεν δόθηκε ποτέ.

Γιατί άραγε;

Ζητούμε την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων για τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής των μετακινηθέντων αστυνομικών, καθώς και την απόδοση ευθυνών για τον ανεπαρκή σχεδιασμό που εκθέτει το προσωπικό και προσβάλλει την αξιοπρέπειά του.

Ο σεβασμός προς τον αστυνομικό οφείλει να αποδεικνύεται στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια.

Για τα Δ.Σ.

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων

ΑΡΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΠΟΤΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ»