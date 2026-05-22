Τουρκικό δημοσίευμα φέρνει τον Σαλάχ μια «ανάσα» από τη Φενέρμπαχτσε

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι πολύ κοντά στη μεταγραφή του στην Φενέρμπαχτσε σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία.

Όπως αναφέρει η «Sabah», ο Αιγύπτιος σταρ έχει ήδη δώσει θετική απάντηση στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης και υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το συμβόλαιο που φέρεται να έχει προταθεί είναι τριετές, με απολαβές που φτάνουν τα 12-13 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο 33χρονος επιθετικός αποχωρεί από τη Λίβερπουλ έπειτα από εννέα χρόνια, στα οποία κατέκτησε μεταξύ άλλων δύο Premier League και ένα Champions League, ενώ έγινε ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου με 257 γκολ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, ωστόσο οι Τούρκοι κάνουν λόγο για άμεσες εξελίξεις στην υπόθεση.