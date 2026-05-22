Το θρίλερ της Κορίνθιανς με τον Μέμφις Ντεπάι που... έπαιξε (και) για το ελληνικό "Big-4"

Το όνομα του Μέμφις Ντεπάι κυκλοφόρησε (και) στην ελληνική αγορά – εν όψει καλοκαιριού - μέσω δημοσιευμάτων που τον συνέδεσαν με ομάδες του «Big-4».

Ωστόσο αυτή τη στιγμή η κεντρική ιστορία γύρω από τον Ολλανδό επιθετικό βρίσκεται στη Βραζιλία και συγκεκριμένα στην προσπάθεια της Κορίνθιανς να τον κρατήσει στο ρόστερ και μετά τη λήξη του συμβολαίου του το φετινό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ από Βραζιλία και Ολλανδία, η Κορίνθιανς θέλει να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον 32χρονο επιθετικό, όμως το μεγάλο…αγκάθι αφορά το οικονομικό κομμάτι.

Οι αποδοχές του πρώην άσου των Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης θεωρούνται εξαιρετικά υψηλές για τα δεδομένα του συλλόγου και γι’ αυτό η διοίκηση αναζητά ειδικές εμπορικές συμφωνίες και χορηγικά deals που θα μπορούσαν να στηρίξουν την παραμονή του.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από την Ολλανδία, στην προσπάθεια της παραμονής του στην Κορίνθιας έχει μπει ενεργά και ο Ζακαρία Λαμπιάντ, στενός φίλος, πρώην συμπαίκτης του Ντεπάι στην Αϊντχόφεν και συμπαίκτης του στην Κορίνθιανς από τον φετινό Φεβρουάριο.

Ο Μαροκινός μέσος φέρεται να έχει παροτρύνει τον Ολλανδό σταρ να παραμείνει στην Κορίνθιανς και να συνεχίσει το κοινό τους ταξίδι στη Βραζιλία.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο Ντεπάι εμφανίζεται θετικός στο να συνεχίσει στην Κορίνθιανς, αρκεί να υπάρξει σταθερό οικονομικό και αγωνιστικό πλάνο.

Στη Βραζιλία αντιμετωπίζεται ως τεράστιο brand και οι άνθρωποι του συλλόγου θεωρούν πως η παρουσία του ανεβάζει συνολικά το brand name της ομάδας.

Ωστόσο, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι.

Και κάπου εκεί αρχίζουν να συνδέονται ξανά τα ευρωπαϊκά σενάρια. Αν η Κορίνθιανς δεν μπορέσει να «σηκώσει» το συνολικό οικονομικό πακέτο, τότε δεν αποκλείεται να ανοίξει ξανά η κουβέντα για επιστροφή του Ντεπάι στην Ευρώπη.

Κάπως έτσι προέκυψαν και τα ρεπορτάζ που έβαλαν στο κάδρο (και) ελληνικές ομάδες.

Το μεγάλο ερώτημα βέβαια παραμένει το ίδιο: ποιος μπορεί να σηκώσει οικονομικά ένα τέτοιο deal και κατά πόσο ο ίδιος ο παίκτης είναι έτοιμος να ρίξει σημαντικά τις απαιτήσεις του για να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Μια φορά, όσο η Κορίνθιανς ψάχνει τρόπο να τον κρατήσει, τόσο το όνομά του θα συνεχίσει να… κυκλοφορεί δυνατά στην αγορά.