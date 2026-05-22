Άρης: Συνάντηση με την ΕΣΑΠ για τη Volley League και νέα διοίκηση στον Ερασιτέχνη

Συνάντηση με εκπροσώπους της ΕΣΑΠ στην Αθήνα είχαν οι άνθρωποι του Άρη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επιστροφή της ανδρικής ομάδας βόλεϊ στη Volley League, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε και η νέα διοίκηση του Ερασιτέχνη.

Τον σύλλογο εκπροσώπησαν ο γενικός γραμματέας του Α.Σ. Άρης, Αλέξανδρος Γκαντώνας, και ο νομικός σύμβουλος, Χρήστος Γρόλλιος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι όροι συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα, καθώς και ορισμένες υποθέσεις που εκκρεμούν από προηγούμενα χρόνια.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Άρη:

«O γενικός γραμματέας του Α.Σ. ΑΡΗΣ Αλέξανδρος Γκαντώνας και ο νομικός σύμβουλος Χρήστος Γρόλλιος, εκπροσώπησαν τον Σύλλογο στην πρόσκληση της ΕΣΑΠ στα γραφεία της στην Αθήνα, με αφορμή την επιστροφή της ομάδας Βόλεϊ Ανδρών στην Volley League.

Συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα με κάποιες εκκρεμότητες από το παρελθόν.

Ακολούθησε ενημέρωση του Προεδρείου και συμβούλιο για τη ρύθμιση των εκκρεμοτήτων και την επίσπευση των διαδικασιών για τη συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα.

Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η συγκρότηση του ρόστερ».

Παράλληλα με τις εξελίξεις γύρω από την επιστροφή της ομάδας βόλεϊ ανδρών στη Volley League, ο Άρης ανακοίνωσε και τη νέα διοίκηση του Ερασιτέχνη.

Η ανακοίνωση του συλλόγου από τη Θεσσαλονίκη:

«Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη νέα διοίκηση του Ερασιτέχνη. Τη διοίκηση απαρτίζουν οι ακόλουθοι:

Σίμος Αϊβαζίδης

Αβραάμ Τοσουνίδης

Αλέξανδρος Γκαντώνας

Χρήστος Μωραΐτης

Τζιάνι Κάλλεν

Νικόλαος Μπάτζιος

Λεωνίδας Μπακούρας

Γρηγόριος Δημητριάδης

Θεμιστοκλής Τσούφης

Ιωάννης Βουτσινάς

Αθανάσιος Κουιμτζής

Βασίλειος Κιλτίδης

Ευάγγελος Τσίτσιος

Νικήτας Μουταφτσής

Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ ευχαριστεί από καρδιάς για την άοκνη προσφορά τους τα απελθόντα μέλη, που προσέφεραν τα μέγιστα και παραμένουν κοντά και δίπλα στον Σύλλογο και την μεγάλη οικογένεια του ΑΡΗ:

Κυριάκο Χαμουζά

Αστέριο Ζόγκα

Αντώνιο Σιούλη

Χρήστο Γαλιλαία

Νικόλαο Τακά».