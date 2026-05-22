Socca EURO: Λευκή ισοπαλία με Γεωργία και μάχη πρωτιάς σήμερα με Γαλλία

To Socca EURO που διεξάγεται στα Τίρανα, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα mini ποδοσφαίρου βρίσκεται σε εξέλιξη και η Ελλάδα έφτασε τους 4 βαθμούς στον όμιλο ενώ σήμερα με νίκη απέναντί στους τρικολόρ, περσινούς φιναλίστ, κλειδώνει πρωτιά και πρόκριση.

Η Ελληνική ομάδα Socca έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Γεωργία σε ένα παιχνίδι που για τους τελευταίους ήταν τελικός και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στη φάση των «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Socca που πραγματοποιείται στα Τίρανα της Αλβανίας. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των ομίλων, έφερε λευκή ισοπαλία, σε ένα παιχνίδι όπου είχε την υπεροχή και τις καλύτερες στιγμές για να φτάσει στη νίκη.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα περιόρισε σημαντικά τις επιθετικές προσπάθειες της Γεωργίας, ενώ ήταν εκείνο που απείλησε περισσότερο. Η μεγαλύτερη ευκαιρία της αναμέτρησης ανήκε στην Ελλάδα, με τον Στράτο Φούσκα στο πρώτο ημίχρονο να φτάνει μία ανάσα από το γκολ, όμως ο Τζαμπουρία πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Με τον βαθμό της ισοπαλίας, η Ελλάδα έφτασε τους τέσσερις βαθμούς στον όμιλο και πλέον κρατά την πρόκριση στα χέρια της. Στην τελευταία αγωνιστική σήμερα στις 19.00 θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία και με νίκη ν εξασφαλίζει σίγουρα την παρουσία της στις 16 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, ενώ ακόμη και η ισοπαλία ή η ήττα μπορεί να την οδηγήσει μέσω καλύτερων τρίτων στην επόμενη φάση.

Για την Ελλάδα αγωνίστηκαν οι: 1. Μουζάκης, 29. Καραμαλίγκας, 4. Αμπάρα, 7. Κοτόβ, 8. Τούσα, 9. Ιγνατίδης, 10. Φούσκας, 11. Χατζής, 13. Λίτσης, 15. Παπαδόπουλος, 18. Μουρελάτος, 19. Πρίκας, 23. Πουλιανός, 25. Μαργαρίτης, 31. Μπατζέλη