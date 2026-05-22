«Τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση με αλυσίδα ο Σονγκάιλα»

Ο Ντάριους Σονγκάιλα τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς δέχθηκε επίθεση με αλυσίδα.

Ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ και νυν προπονητής της Σιαουλιάι, Ντάριους Σονγκάιλα, δέχθηκε επίθεση από τον ιδιοκτήτη ενός σκύλου σύμφωνα με το «LRT».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, είχε βγάλει βόλτα τον μικρό του σκύλο και τότε ένας άλλος σκύλος πλησίασε επιθετικά. Ο Σονγκάιλα πήρε αγκαλιά το σκυλάκι του για να το προστατέψει και τότε επιτέθηκε ο άλλος σκύλος.

Ο 48χρονος το απώθησε με το πόδι του και μετά από λίγο εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του δεύτερου σκυλιού και χτύπησε τον Σονγκάιλα με μία βαριά αλυσίδα.

Ο προπονητής κόπηκε στην μύτη και το πρόσωπο, ενώ του έφυγε και ένα δόντι. Αυτός που επιτέθηκε έφυγε μετά από εκεί και ο Σονγκάιλα πήγε στην αστυνομία.