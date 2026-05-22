Κοτσόλης για μεταγραφές: «Υπομονή...» (vid)

Ο Στέφανος Κοτσόλης συνέστησε «υπομονή» σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού.

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ και μίλησε για την εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει την Δευτέρα (25/5) ο Παναθηναϊκός στην Λεωφόρο, ενώ ρωτήθηκε όπως ήταν φυσιολογικό και για το κομμάτι των μεταγραφών, συστήνοντας στον κόσμο να κάνει υπομονή.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε για την αιμοδοσία:

«Αρχικά, αξίζουν συγχαρητήρια και στους τρεις φορείς, το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και φυσικά στον Παναθηναϊκό μας, για τη διοργάνωση αυτής της δράσης.

Θεωρώ ότι κάθε εθελοντική δράση είναι αξιέπαινη, πόσο μάλλον όταν αφορά την αιμοδοσία, όπου μπορούμε όλοι μας, αφιερώνοντας λίγο χρόνο από την καθημερινότητά μας, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας.

Με τη σειρά μου, θέλω κι εγώ να καλέσω τον κόσμο να ανταποκριθεί. Θα είμαστε κι εμείς από την ΠΑΕ, όσο περισσότεροι μπορούμε, στη Λεωφόρο, ώστε να συμβάλουμε κι εμείς σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια».

Στην ερώτηση που αφορούσε τα μεταγραφικά, απάντησε λακωνικά: «Λίγο υπομονή…».