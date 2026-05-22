Ερυθρός Αστέρας: Ο Μονέκε αναφέρθηκε στο αν υπάρχει σύνδεση της ομάδας με τον Σάσα Ομπράντοβιτς

Ο Ερυθρός Αστέρας αποκλείστηκε στα ημιτελικά της Αδριατικής Λίγκας από την Παρτιζάν και ο Τσίμα Μονέκε αναφέρθηκε σε αυτό, αλλά και στο αν υπάρχει σύνδεση της ομάδας με τον προπονητή της, Σάσα Ομπράντοβιτς.

«Θέλω να παραμείνω θετικός, επειδή πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι ένα μακροπρόθεσμο πρότζεκτ στην ομάδα μας. Προφανώς, ο τρόπος που τελείωσε η σεζόν είναι απαίσιος, αλλά δεν θέλω όλοι να ξεχάσουν μερικές από τις καλές στιγμές της σεζόν και νομίζω ότι μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτές» σχολίασε αρχικά ο Μονέκε και συμπλήρωσε:

«Θέλω να δω αυτή τη χρονιά ως ένα μάθημα. Δεν πρόκειται να τα παρατήσω και δεν πρόκειται να τα παρατήσω. Πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα την επόμενη σεζόν».

Και πρόσθεσε: «Δεν είναι δική μου δουλειά να κάνω αυτές τις αλλαγές. Όλοι όσοι μείνουν στην ομάδα πρέπει να είναι ακόμα καλύτεροι και αποδοτικότεροι», ενώ σε ερώτηση για το αν υπάρχει επικοινωνία και σύνδεση με τον Σάσα Ομπράντοβιτς απάντησε κοφτά «όχι, δεν έχουμε».