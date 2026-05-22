Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Ντόρσεϊ και Πίτερς έβαλαν τη φωτιά, ο Σάσα το τελείωσε

Ο Ολυμπιακός με τους Ντόρσεϊ και Πίτερς να βάζουν τη φωτιά και τον Βεζένκοφ να τελειώνει τη δουλειά λύγισε τη Φενέρμπαχτσε και πέρασε στον τελικό του Final Four.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: Έδωσε το σύνθημα με την άμυνά του στον Χόρτον-Τάκερ και συνολικά ήταν θετικότατος στη μία πλευρά του glass floor. Επιθετικά είχε μόλις 2 πόντους (1/1 διπ., 0/1 τριπ.) και μοίρασε 3 ασίστ, με 5 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 6

Tάισον Ουόρντ: Βοήθησε 10 πόντους και βγήκε μπροστά έχοντας αυτοπεποίθηση στο γήπεδο. Είχε 10 πόντους (3/6 διπ., 1/2 τριπ., 1/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη. Βαθμός: 7

Σάσα Βεζένκοφ: Δεν του πήγε καθόλου το πρώτο ημίχρονο, όπου είχε μόλις 2 πόντους. Πήρε φωτιά όμως στην τρίτη περίοδο με 12 πόντους στο σημείο που η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε να μπει και πάλι στο ματς. Τελείωσε με 16 πόντους (5/9 διπ.,2/4 τριπ.), 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός: 10

Κώστας Παπανικολάου: Επιθετικά δεν έκανε κάτι και σε κάποιες φάσεις ήταν διστακτικός, αλλά έδωσε λύσεις στην άμυνα. Μέτρησε 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος. Βαθμός: 5

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Μπήκε με το πόδι στο γκάζι από την αρχή με 8 γρήγορους πόντους και ήταν σημείο αναφοράς στην επίθεση του Ολυμπιακού. Τελείωσε με 15 πόντους (2/4 διπ., 2/6 τριπ., 5/6 βολές), 3 ριμπάουντ και 2 λάθη. Βαθμός: 10

Άλεκ Πίτερς: Με τον Βεζένκοφ στο πρώτο μέρος να έχει μόλις 2 πόντους έδωσε πολύτιμες λύσεις επιθετικά. Βοήθησε και στην επανάληψη και συνολικά είχε 17 πόντους, χωρίς να χάσει σουτ (4/4 διπ., 3/3 τριπ.), 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, όντας πρωταγωνιστής. Βαθμός: 10

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Δεν βρέθηκε σε καλή μέρα στην επίθεση με μόλις 6 πόντους (2/3 διπ., 2/2 βολές), αλλά βοήθησε στα ριμπάουντ με 13 και το πρόσημο είναι θετικό. Βαθμός: 6

Κόρι Τζόσεφ: Δεν του πήγε καθόλου το ματς, αφού πέρα από τα 2 κλεψίματα, δεν είχε άλλη συνεισφορά στο ματς. Βαθμός: 2

Ντόντα Χολ: Αγωνίστηκε για 3:31 και είχε 2 χαμένες βολές (0/2) και προβλήματα στην άμυνα. Βαθμός: 3

Σακίλ ΜακΚίσικ: Δεν ήταν επιδραστικός στο ματς. Είχε 1 πόντο με βολή (1/2 βολές), έχασε 1 τρίποντο (0/1) και είχε 1 ασίστ. Βαθμός: 3

Ταϊρίκ Τζόουνς: Δεν βοήθησε με μόλις 2 πόντους κι αυτοί από βολές (2/4) και είχε κι αυτός θέματα στην άμυνα. Βαθμός: 3

Εβάν Φουρνιέ: Πήρε κομβικά σουτ σε κρίσιμα σημεία και είχε 10 πόντους (3/8 τριπ., 0/3 διπ., 1/2 βολές), παρότι γενικά ήταν άστοχος, έχοντας ακόμα 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Βαθμός: 7