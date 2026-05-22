Παπανικολάου: «Ηρεμία γιατί έχουμε ακόμη ένα δύσκολο βήμα»

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε στην κάμερα της ΝΟVA μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final-4 και αναφέρθηκε στο παιχνίδι, τον τελικό και στο τί πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να κατακτήσει τον τίτλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παπανικολάου:

«Hρεμία. Ηρεμία γιατί έχουμε ένα ακόμη δύσκολο βήμα, αλλά μαζί και αυτοπεποίθηση γιατί αυτό μου βγάζει αυτό το γκρουπ των παικτών, και νομίζω ότι εάν έχουμε μια ανάλογη σαν την σημερινή, μπορούμε να ελπίζουμε σε όμορφα πράγματα».

«Θέλει αυτές τις μικρές λεπτομέρειες, την ένταση και την έξτρα προσπάθεια. Το να οδηγήσεις τον αντίπαλό σου σε μια έξτρα κίνηση, να τον οδηγήσεις σε ένα κακό σουτ, να πάρει μια κακή απόφαση και αν το παρατηρήσετε, το κάνανε αρκετές φορες σήμερα. Τα ροτέισον μας ήταν τρομερά, καλύπταμε ο ένας τον άλλον. Δν δώσαμε πολλά ελεύθερα σουτ στην Φενέρ και όλο αυτό τους δημιούργησε μια ένταση στο παιχνίδι τους, να μην νιώθουν αυτοπεποίθηση»

«Έτσι όπως έχει γίνει το σύγχρονο μπάσκετ πρέπει προσαρμόζεσαι σε κάθε συνθήκη που προκύπτει μέσα στο παιχίδι, δεν υπάρχει πλέον ο όρος αμυντική ή επιθετική ομάδα. Πρέπει να αντιλαμβάνεσαι και να προσαρμόζεσαι σε αυτές τις καταστάσεις και εμείς έχουμε τα υλικα να προσαρμοζόμαστε μεσα στο παιχνίδι»

«Δουλεύουμε πάρα πολύ όλη την χρονιά, το ομαδικό, το αγωνιστικό και σίγουρα το πνευματικό. Όλα τα παιδιά εχουν την εμπερία του Final-4 και αυτό βοηθάει. Ακόμα και ο Ουορντ ήταν εξαιρετικός σήμερα και δεν ήταν οι 10 πόντοι αλλά όλα όσα έκανε μέσα στο παρκέ. Χρειάζεται όλα τα παιδιά να βγάζουν την ένταση για 40'».

«Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε εμάς και το πώς θα βρεθούμε έτοιμοι για την Κυριακή. »