«Μπλόκο» Μεντιλίμπαρ στην Ατλέτικο Παραναένσε για Ροντινέι

Η Ατλέτικο Παραναένσε φέρεται να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Ροντινέι, ωστόσο στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει πρόθεση παραχώρησής του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βραζιλιάνικης Globo, η ομάδα από τη Βραζιλία έχει ήδη πραγματοποιήσει διερευνητική επαφή με τους Πειραιώτες για τον έμπειρο δεξιό μπακ - εξτρέμ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο.

Παρά το ενδιαφέρον, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θεωρεί τον Ροντινέι βασικό κομμάτι του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν και δεν επιθυμεί την αποχώρησή του. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Ισπανός τεχνικός έχει ήδη ξεκαθαρίσει τη θέση του στη διοίκηση.

Οι Βραζιλιάνοι εκτιμούν ότι η υπόθεση παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες, ωστόσο αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο νέων επαφών τις επόμενες ημέρες.