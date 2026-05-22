To πρόγραμμα της πρώτης μέρας στο Παρίσι

Ο Νόλε, μάλιστα, έχει επικίνδυνη αποστολή κόντρα στον Γάλλο Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη έχουν λίγο ακόμα χρόνο στη διάθεσή τους για να προετοιμαστούν, καθώς θα μπουν στη μάχη την προσεχή Τρίτη (26/5).
Ο Στεφ θα παίξει με τον Αλεξάντρ Μουλέρ, ενώ η Μαρία θα αναμετρηθεί με τη Λίντα Νόσκοβα.
Το πρόγραμμα στα μεγάλα courts:
Court Philippe-Chatrier (έναρξη 13:00)
- Σίνια Κράους – Μπελίντα Μπέντσιτς
- Μπενζαμέν Μπονζί – Αλεξάντερ Ζβέρεφ
- Μίρα Αντρέεβα – Φιόνα Φερό
- Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ – Νόβακ Τζόκοβιτς (όχι πριν τις 20:15)
Court Suzanne-Lenglen (έναρξη 12:00)
- Καρέν Χατσάνοφ – Αρτούρ Γκεά
- Χέιλι Μπάπτιστ – Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα
- Τέιλορ Φριτζ – Νισές Μπασαβαρέντι
- Κσένια Εφρέμοβα – Σοράνα Κιρστέα
Court Simonne-Mathieu (έναρξη 12:00)
- Μάρτα Κόστγιουκ – Οξάνα Σελεχμέτεβα
- Κέιτι Βόλινετς – Κλάρα Μπουρέλ
- Τιτουάν Ντρογκέ – Γιάκουμπ Μένσικ
- Ζοάο Φονσέκα – Λούκα Πάβλοβιτς
Court 14 (έναρξη 12:00)
- Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – Νταμίρ Τζουμχούρ
- Φραντσέσκα Τζόουνς – Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια
- Σοφία Κένιν – Πέιτον Στερνς
- Λορέντζο Σόνεγκο – Πιερ-Ουγκ Ερμπέρ
Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.