To πρόγραμμα της πρώτης μέρας στο Παρίσι

Η πρώτη μέρα του Roland Garros (24/5) έχει Νόβακ Τζόκοβιτς, Σάσα Ζβέρεφ, Μίρα Αντρέεβα και Μπελίντα Μπέντσιτς.

Ο Νόλε, μάλιστα, έχει επικίνδυνη αποστολή κόντρα στον Γάλλο Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη έχουν λίγο ακόμα χρόνο στη διάθεσή τους για να προετοιμαστούν, καθώς θα μπουν στη μάχη την προσεχή Τρίτη (26/5).

Ο Στεφ θα παίξει με τον Αλεξάντρ Μουλέρ, ενώ η Μαρία θα αναμετρηθεί με τη Λίντα Νόσκοβα.

Το πρόγραμμα στα μεγάλα courts:

Court Philippe-Chatrier (έναρξη 13:00)

Σίνια Κράους – Μπελίντα Μπέντσιτς

Μπενζαμέν Μπονζί – Αλεξάντερ Ζβέρεφ

Μίρα Αντρέεβα – Φιόνα Φερό

Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ – Νόβακ Τζόκοβιτς (όχι πριν τις 20:15)

Court Suzanne-Lenglen (έναρξη 12:00)

Καρέν Χατσάνοφ – Αρτούρ Γκεά

Χέιλι Μπάπτιστ – Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα

Τέιλορ Φριτζ – Νισές Μπασαβαρέντι

Κσένια Εφρέμοβα – Σοράνα Κιρστέα

Court Simonne-Mathieu (έναρξη 12:00)

Μάρτα Κόστγιουκ – Οξάνα Σελεχμέτεβα

Κέιτι Βόλινετς – Κλάρα Μπουρέλ

Τιτουάν Ντρογκέ – Γιάκουμπ Μένσικ

Ζοάο Φονσέκα – Λούκα Πάβλοβιτς

Court 14 (έναρξη 12:00)

Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – Νταμίρ Τζουμχούρ

Φραντσέσκα Τζόουνς – Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια

Σοφία Κένιν – Πέιτον Στερνς

Λορέντζο Σόνεγκο – Πιερ-Ουγκ Ερμπέρ

