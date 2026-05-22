To πρόγραμμα της πρώτης μέρας στο Παρίσι

Η πρώτη μέρα του Roland Garros (24/5) έχει Νόβακ Τζόκοβιτς, Σάσα Ζβέρεφ, Μίρα Αντρέεβα και Μπελίντα Μπέντσιτς.

Ο Νόλε, μάλιστα, έχει επικίνδυνη αποστολή κόντρα στον Γάλλο Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη έχουν λίγο ακόμα χρόνο στη διάθεσή τους για να προετοιμαστούν, καθώς θα μπουν στη μάχη την προσεχή Τρίτη (26/5).

Ο Στεφ θα παίξει με τον Αλεξάντρ Μουλέρ, ενώ η Μαρία θα αναμετρηθεί με τη Λίντα Νόσκοβα.

Το πρόγραμμα στα μεγάλα courts:

Court Philippe-Chatrier (έναρξη 13:00)

  • Σίνια Κράους – Μπελίντα Μπέντσιτς
  • Μπενζαμέν Μπονζί – Αλεξάντερ Ζβέρεφ
  • Μίρα Αντρέεβα – Φιόνα Φερό
  • Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ – Νόβακ Τζόκοβιτς (όχι πριν τις 20:15)

Court Suzanne-Lenglen (έναρξη 12:00)

  • Καρέν Χατσάνοφ – Αρτούρ Γκεά
  • Χέιλι Μπάπτιστ – Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα
  • Τέιλορ Φριτζ – Νισές Μπασαβαρέντι
  • Κσένια Εφρέμοβα – Σοράνα Κιρστέα

Court Simonne-Mathieu (έναρξη 12:00)

  • Μάρτα Κόστγιουκ – Οξάνα Σελεχμέτεβα
  • Κέιτι Βόλινετς – Κλάρα Μπουρέλ
  • Τιτουάν Ντρογκέ – Γιάκουμπ Μένσικ
  • Ζοάο Φονσέκα – Λούκα Πάβλοβιτς

Court 14 (έναρξη 12:00)

  • Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – Νταμίρ Τζουμχούρ
  • Φραντσέσκα Τζόουνς – Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια
  • Σοφία Κένιν – Πέιτον Στερνς
  • Λορέντζο Σόνεγκο – Πιερ-Ουγκ Ερμπέρ

