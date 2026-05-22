Γιασικεβίτσιους: «Στενόχωρο για την Euroleague αυτό που έγινε με τα εισιτήρια»

Ο Σαρούνας Γιασεκιβίτσιους στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τον Ολυμπιακό, στάθηκε στην κακή απόδοση των παικτών του και μίλησε για το χάος της Euroleague με τα εισιτήρια των Τούρκων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Συγχαρητήρια στον Μπαρτζώκα και στον Ολυμπιακό. Ήταν ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα σήμερα. Δεδομένου ότι ήμασταν πλήρεις, πιθανότατα κάναμε το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν. Είναι πολύ επώδυνο να μας βλέπω να δυσκολευόμαστε τόσο. Απ' ό,τι είδα από τους αριθμούς, τα ξεκινήματα στις πρώτες τρεις περιόδους ήταν καταστροφικά. Είχαμε την δυνατότητα να μπούμε πιο επιθετικά, να δείξουμε ότι εμείς θα δώσουμε την πρώτη γροθιά. Καταλάβαμε πόσο σημαντικό ήταν να ρίξουμε την πρώτη γροθιά πέρσι στο Final Four, αλλά σήμερα βγήκαμε... νοκ-άουτ και στα ξεκινήματα των τριών περιόδων. Κάθε φορά που προσπαθούσαμε να γυρίσουμε στο ματς, όταν δείχναμε πως έχουμε ζωή, μπαίναμε σε κάτι καταστάσεις που μας έβγαζαν εκτός. Δεν ήταν καλή μέρα για εμάς και δυστυχώς για τον κόσμο».

Για τα άσχημα ξεκινήματα στις τρεις περιόδους: «Όταν πας σε έναν ημιτελικό και στο ξεκίνημα του ματς σουτάρεις μόνο τρίποντα, αυτό δεν είναι το μπάσκετ μας. Το είπα και νωρίτερα ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε σαν Ολυμπιακός. Έκαναν το παιχνίδι τους. Δεν μπορέσαμε να τους βγάλουμε από τον ρυθμό τους. Ακόμα κι αν γενικά στην περισσότερη ώρα είμαι ευχαριστημένος με την άμυνά μας, πρέπει να παραδεχτώ ότι στην επίθεση ήμασταν πολύ κακοί. Στην αρχή σουτάραμε μόνο τρίποντο. Έπρεπε να είμαστε πιο υπομονετικοί και επιθετικοί. Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά, αλλά εμείς ήμασταν πολύ κακοί. Αυτό δεν αλλάζει τη σημασία της νίκης του Ολυμπιακού».

Για το αν ο Ολυμπιακός ήταν καλός ή η Φενέρμπαχτσε δεν έπαιξε καλά: «Δεν ήμασταν ο εαυτός μας. Αν σουτάρεις τρίποντα δεν γίνεται. Αν ήταν σουτ ελεύθερα μέσα από σύστημα θα ήταν εντάξει. Δεν είναι αυτό το παιχνίδι μας. Μπορούμε να μιλήσουμε για την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά είχαμε 8/36 τρίποντα. Δοκιμάσαμε την αντοχή της στεφάνης.»

Για τον Ντε Κολό: «Τι να πω για τον Ντε Κολό; Όλοι τον ξέρουν. Ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες. Ο μόνος παίκτης με τέτοια καριέρα στη Φενέρμπαχτσε.»

Για το αν ο Ολυμπιακός είναι διαφορετικός φέτος: «Δεν βλέπω κάποια διαφορά. Ο Ολυμπιακός έπαιξε το παιχνίδι του. Δεν τους βγάλαμε εκτός ρυθμού. Βρήκαμε τρόπο 3 φορές να επιστρέψουμε στο ματς και δεχθήκαμε εύκολα καλάθια. Επίσης, υπήρχαν κάποια φάουλ που δόθηκαν».

Για το σκηνικό με τα εισιτήρια: «Μπορώ να πω ότι ο κόσμος δεν κερδίζει τους αγώνες. Είναι στενάχωρη κατάσταση για την Euroleague. Ξέρω ότι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο, ενώ είχαν πληρώσει εισιτήρια. Νιώθω άσχημα για εκείνους, το συζητούσαμε πριν από το ματς, περίμεναν έξω από το γήπεδο για ένα email. Ήμουν σε ένα εστιατόριο χθες βράδυ και άνθρωποι δεν είχαν εισιτήρια. Δεν είναι ωραία κατάσταση αυτή».