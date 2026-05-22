Σταμάτησαν τις συνεντεύξεις τους Σαμπαλένκα και Γκοφ

Aρίνα Σαμπαλένκα τήρησαν... κατά γράμμα την απόφαση των παικτών να εμφανιστούν στα media μόνο για 15 λεπτά, διaμαρτυρόμενοι για τα χρηματικά έπαθλα του Roland Garros. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

«Νιώθω πως όλο το θέμα δεν αφορά εμένα. Αφορά τους παίκτες που βρίσκονται πιο χαμηλά στην κατάταξη, που υποφέρουν και, ναι, δεν είναι εύκολο να ζεις σε αυτόν τον κόσμο του τένις με το ποσοστό που κερδίζουμε», δήλωσε στη συνέντευξη τύπου η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο. «Ως Νο.1 στον κόσμο, νιώθω ότι πρέπει να σηκωθώ και να παλέψω για αυτούς τους παίκτες, για τους παίκτες που βρίσκονται σε πιο χαμηλό επίπεδο, για όσους επιστρέφουν μετά από τραυματισμούς, για τη νέα γενιά που έρχεται. Πιστεύω ότι το αίτημά μας είναι αρκετά ξεκάθαρο και δίκαιο για όλους».

Μετά από περίπου 15 λεπτά, ολοκλήρωσε τη συνέντευξή της. «Παιδιά, δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά απλώς θέλαμε να εκφράσουμε τη θέση μας και να είμαστε ενωμένοι», είπε. «Δεκαπέντε λεπτά είναι καλύτερα από το τίποτα, και είμαι εδώ να μιλήσω μαζί σας γιατί σας σέβομαι. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και που κάνετε ερωτήσεις. Όπως είπα χίλιες φορές σήμερα, σας σέβομαι πάρα πολύ, αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει εδώ. Οπότε, σας ευχαριστώ πολύ».

Και η Κόκο Γκοφ, βέβαια, στήριξε τη διαμαρτυρία. «Ναι, είμαι μία από τις παίκτριες που συμμετέχουν, οπότε δεν θα μείνω εδώ για πολύ. Νομίζω ότι για μένα δεν είναι απαραίτητα κάτι που θα κάνει τεράστια διαφορά στα Grand Slams, τουλάχιστον για αυτό το τουρνουά, αλλά πιστεύω ότι δείχνει πως πολλοί από εμάς είμαστε στην ίδια γραμμή σκέψης και ότι υπάρχει μια συλλογική δράση, πέρα από το να κάνουμε απλώς συζητήσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο πραγματικό βήμα δράσης που έχουμε κάνει. Ναι, πιστεύω ότι είμαι περήφανη που όλοι καταφέραμε να συμφωνήσουμε και να είμαστε ενωμένοι». Κοιτώντας το... χρονόμετρο στο κινητό της, έβαλε και εκείνη τέλος στη συνέντευξη. «Πρέπει να φύγω. Συγγνώμη. Θα σας δω μετά».

Οι περισσότεροι τοπ παίκτες, όπως οι Γιάνικ Σίνερ και Ντανίλ Μεντβέντεφ, στήριξαν τη συγκριμένη απόφαση, απλά δεν έκοψαν απότομα τις συνεντεύξεις τους.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, από την πλευρά του, ήταν εκτός, αλλά ξεκαθάρισε τη θέση του. «Πάντα ήμουν στο πλευρό των παικτών, προσπαθώντας να υπερασπιστώ τα δικαιώματά τους και ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς. Αλλά όχι μόνο για τους κορυφαίους παίκτες, αλλά για όλα τα επίπεδα του αθλήματος, ειδικά για το βασικό επίπεδο του επαγγελματικού τένις. Οι παίκτες χαμηλότερης κατάταξης συχνά ξεχνιούνται. Τείνουμε να μιλάμε μόνο για τα χρηματικά έπαθλα και για το πόσα κερδίζουν οι μεγάλοι σταρ. Αλλά ξεχνάμε πόσο μικρό είναι πραγματικά το ποσοστό των ανθρώπων που μπορούν να ζήσουν από αυτό το άθλημα. Δεν θα σταματήσω ποτέ να μιλάω γι’ αυτό. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε το μέλλον του αθλήματος, πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το πώς να αναπτύξουμε το τένις από την αρχή. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα έκφρασης της δυσαρέσκειας ή της ικανοποίησής τους από τους παίκτες. Είναι ευθύνη όλων: Grand Slams, θεσμών, τουρνουά, όλων».