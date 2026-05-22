Μεξικό: Ενσωματώθηκε στην εθνική ο Πινέδα 

Ο Ορμπελίν Πινέδα ενσωματώθηκε στην εθνική ομάδα του Μεξικού που προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η ομοσπονδία της χώρας, ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ έφτασε στην Πουέμπλα και εντάσσεται άμεσα στο προπονητικό κάμπ και στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή Χαβιέρ Αγκίρε.

Η εθνική ομάδα του Μεξικού, έχει μπροστά της τρία φιλικά παιχνίδια απέναντι σε Γκάνα (23 Μαΐου), Αυστραλία (30 Μαΐου) και Σερβία (4 Ιουνίου) στα οποία ο Αγκίρε αναμένεται να τεστάρει πράγματα εν όψει Μουντιάλ.

Θυμίζουμε πως η πρεμιέρα του Μουντιάλ θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου με την αναμέτρηση Μεξικό - Νότια Αφρική στις 22:00 (ώρα Ελλάδας). Ο εναρκτήριος αγώνας του 1ου ομίλου θα διεξαχθεί στο εμβληματικό στάδιο «Azteca» της Πόλης του Μεξικού. Το Μεξικό συμμετέχει στο πρώτο γκρουπ με Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία.

Ο Ορμπελίν Πινέδα που προέρχεται από μια εντυπωσιακή σεζόν με την ΑΕΚ όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα (3.877' αγωνιστικά λεπτά, 5 γκολ, 5 ασίστ), με την εθνική του Μεξικού μετρά 90 συμμετοχές και 12 γκολ, με τα ΜΜΕ της χώρας να τονίζουν πως ο Χαβιέρ Αγκίρε περιμένει πάρα πολλά από εκείνον εν όψει Μουντιάλ.