Τζόκοβιτς: «Αν είμαι υγιής, πάντα έχω καλές πιθανότητες»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θεωρεί ότι μπορεί να κατακτήσει το Roland Garros, εφόσον δεν τον «προδώσει» το σώμα του. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

«Ήθελα να παίξω περισσότερο, αλλά το σώμα μου δεν μου το επέτρεπε», είπε σχετικά με την αποχή από τα γήπεδα. «Περνούσα τη διαδικασία αποκατάστασης για τον τραυματισμό μου. Οπότε μετά το Indian Wells Open δεν ήταν δυνατό για μένα να αγωνιστώ για αρκετούς μήνες. Ήθελα πραγματικά να πάω στη Italian Open, να δοκιμάσω και να δω πώς αισθάνομαι. Ήμουν πολύ μακριά από το να είμαι έτοιμος να αγωνιστώ, αλλά παρ’ όλα αυτά χρειαζόμουν τουλάχιστον εκείνον τον έναν αγώνα, μόνο και μόνο για να ακούσω το σκορ από τον διαιτητή της καρέκλας και να ξαναζήσω την ένταση και το άγχος πριν τελικά έρθω στο Roland-Garros, όπου εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα καν αν θα μπορούσα να αγωνιστώ ή όχι. Ευτυχώς, η ανταπόκριση του σώματός μου και η προετοιμασία ήταν θετικές τις τελευταίες δέκα ημέρες, οπότε είμαι εδώ τώρα και θα δούμε τι θα συμβεί».

Ρωτήθηκε στη συνέχεια αν η απουσία του Κάρλος Αλκαράθ επηρεάζει τις δικές του πιθανότητες. «Είναι δύο φορές υπερασπιστής του τίτλου στο Roland Garros. Φυσικά, είναι μεγάλο πλήγμα για το τουρνουά να μην τον έχει. Το αν αυτό αλλάζει την προσέγγισή μου στο τουρνουά, δεν νομίζω ότι την αλλάζει σημαντικά, για να είμαι ειλικρινής, γιατί έχω περάσει δύσκολες περιόδους με το σώμα μου τους τελευταίους έξι με οκτώ μήνες. Οπότε αυτή ήταν η βασική μου προτεραιότητα ή ανησυχία, αν μπορώ να το πω έτσι. Δεν σκεφτόμουν ιδιαίτερα αν θα είχα περισσότερες πιθανότητες με τον Κάρλος εδώ ή όχι. Γιατί νιώθω ότι αν είμαι υγιής και μπορώ να διατηρήσω αυτό το επίπεδο φρεσκάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, που προφανώς δεν θα είναι το ίδιο στην αρχή όπως προς το τέλος, αλλά αν μπορώ κάπως να διατηρήσω αυτό το επίπεδο φρεσκάδας και να προοδεύω, τότε νιώθω ότι έχω πάντα πολύ καλές πιθανότητες. Το απέδειξα αυτό φέτος στην Australian Open, όπου έφτασα κοντά στο να κατακτήσω ακόμη ένα Grand Slam. Οπότε, πάντα έχω αυτή την πίστη μέσα μου όταν βρίσκομαι στο γήπεδο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νόλε δεν ήταν στο γκρουπ των παικτών που περιόρισαν τη διάρκεια των μιντιακών τους εμφανίσεων στα 15 λεπτά.