Έχοντας ελέγξει τα πάντα εκτός γηπέδου, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για τη στέψη που είναι ταγμένη από το ξεκίνημα της σεζόν. Η Φενέρ καθαρίστηκε από το πρώτο δεκάλεπτο και ο ημιτελικός θα μείνει απλά στα βιβλία της ιστορίας.

Τουρκικό μπλακ-άουτ διψήφιο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό δια χειρό Ντόρσεϊ

Με την κλασική του πεντάδα εκκίνησε ο Ολυμπιακός την αναμέτρηση, με τις δυο ομάδες να είναι νευρικές στο ξεκίνημα μένοντας χωρίς σκορ στα πρώτα 2’ . O Ουόκαπ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ (2-0), με την Φενέρ να μην βρίσκει λύσεις όσον αφορά την επίθεση (0/3σ. και 3λ.). Ο Ντόρσεϊ έβαλε φωτιά στο Telekom Center με δυο συνεχόμενα τρίποντα, ανοίγοντας την διαφορά στο +8 (8-0 στο 5’), την ώρα που ο Βεζένκοφ βρήκε τους πρώτους του πόντους για να δώσει διψήφια τιμή στο «ερυθρόλευκο» προβάδισμα (10-0). Ο Μπιρτς σημείωσε το πρώτο τουρκικό καλάθι στο 7’ , με τον Ντε Κολό να ευστοχεί από τα 6.75μ. για να διαμορφώσει το 12-5 στο 8’. Οι παίκτες του Σάρας ισορρόπησαν το παιχνίδι σε σχέση με το κακό τους ξεκίνημα, ο Μπόλντγουιν έδωσε λύσεις (13-7), με τον Ντόρσεϊ να σκοράρει από την γραμμή των βολών (5/6σ.) για το 15-7. Ο Ουόρντ με την είσοδο του έδωσε σκορ, με τον Χόρτον-Τάκερ να γράφει το 18-12 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με γκολ-φάουλ.

Διατήρησε τον έλεγχο ο Ολυμπιακός με τον Πίτερς να δίνει διαρκώς λύσεις στους «ερυθρόλευκους»

Με 8-0 σερί μπήκε ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου εκτοξεύοντας για πρώτη φορά την διαφορά στο +14 (26-12 στο 13’) και την Φενέρ να μένει χωρίς σκορ για παραπάνω από 3’. Ο Πίτερς ήταν αυτός που μέσα από το ζωγραφιστό έδινε διαρκώς λύσεις (3/3δ. 28-12 στο 15’), με τον Κρις Σίλβα να σκοράρει το πρώτο τουρκικό καλάθι στο 6’ της 2ης περιόδου για να μειώσει στο – 15 (29-14). Ο Πίτερς είχε πάρει «φωτιά» (9π. 4/4σ.) για το +15 του Ολυμπιακού (32-17), με τον Μπιμπέροβιτς να δίνει λύσεις από τα 6.75μ. (32-20 στο 18’). Η ομάδα του Σάρας ανέβασε περισσότερο την ένταση της στην άμυνα, Μπιρτς και Μέλι μείωσαν σε μονοψήφια τιμή την διαφορά (-9, 33-24) στο φινάλε του πρώτου μέρους και παρά τα κακά ποσοστά (3/14τρ.) η Φενέρ παρέμενε μέσα στο παιχνίδι.

«Ερυθρόλευκο» πάρτι για το +20, έβγαλε μίνι αντίδραση η Φενέρ

Με τρίποντο του Βεζένκοφ και κάρφωμα του Μιλουτίνοφ μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος, με τους «ερυθρόλευκους» να τρέχουν 9-0 σερί εκτοξεύοντας την διαφορά στο +18 42-24 στο 22’). Ο Ντόρσεϊ έστειλε για πρώτη φορά την διαφορά στους 20π. (44-24 στο 23’), με τον Μπόλντγουιν να σκοράρει τους πρώτους πόντους της Φενέρ για το 44-26. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έχασαν για ένα λεπτό την συγκέντρωση τους, ο Ντόρσεϊ έκανε συνεχόμενα λάθη, με την τουρκική ομάδα να τρέχει σερί 8-0 για να μειώσει στο -10 (44-34 στο 25’). Ο Βεζένκοφ απάντησε με 4 σερί πόντους (48-34 στο 26’), με τον Χόρτον-Τάκερ (11π.) να δίνει 5 συνεχόμενους πόντους στην ομάδα της Πόλης μειώνοντας στο -9 (48-39 στο 28’. Ο Φουρνιέ βρήκε σκορ από τα 6.75μ. την ώρα που η Φενέρ πλησίαζε, με τον Βεζένκοφ να σκοράρει εκ νέου από μακριά για το +15 (54-39 στο 29’). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο +15 (56-41), με τους Πειραιώτες να έχουν βάλει γερές βάσεις για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/5.).

Η Φενέρ έβαλε πίεση, ωστόσο η Ευρωλίγκα το έχει ταγμένο στον Πειραιά

Mε τρίποντο του Μπιμπέροβιτς μπήκε η Φενέρ στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Τούρκο γκαρντ να σκοράρει 6 σερί πόντους για να μειώσει στο -9 (56-47 στο 32'). Ο Χόρτον-Τάκερ ανέβασε το σερί της τουρκικής ομάδας στο 8-0 βάζοντας πίεση στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να απαντούν με σερί 5-0 και ένα μεγάλο τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ για το (+12, 61-49 στο 33'). Ο Άλεκ Πίτερς μπήκε ξανά στην εξίσωση της αναμέτρησης, με τον Αμερικανό να σκοράρει πέντε συνεχόμενους πόντους για το +14 (66-52 στο 34'). Ο Ολυμπιακός ήλεγχε απόλυτα τον ρυθμό, ο Ουόρντ έδινε ενέργεια και σκορ με δυο σερί γκολ-φάουλ, με τους Πειραιώτες να ανοίγουν την διαφορά στο +16 (71-55 στο 37'). Η αστοχία της τουρκικής ομάδας δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος (7/33τρ.), ο Ολυμπιακός πλέον είχε «καθαρίσει» τον ημιτελικό. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 79-61 και πλέον περιμλενουν τον νικητή του Ρεάλ - Βαλένθια για να μάθουν τον αντίπαλο τους στον τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 33-24, 56-41, 79-61.

