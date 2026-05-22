Μπαρτζώκας: «Η ομάδα σού δίνει μια άνεση και μια σιγουριά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην καλή αντίδραση του Ολυμπιακού στις προσπάθειες επιστροφής της Φενέρ, καθώς και στην σταθερότητα που έδειξε η ομάδα κυρίως αμυντικά.

Μιλώντας στη Nova ο κόουτς του Ολυμπιακού είπε...

Για τον κόσμο του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ: «Δεν υπάρχει σοκαριστική ατμόσφαιρα τα έχω δει όλα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, το περίμενα».

Και ανέφερε για το ματς: «Συγχαρητήρια, ήμασταν αμυντικά συμπαγείς για 40 λεπτά. Η Φενέρ έχει μεγάλο ταλέντο, ήταν πρωταθλητές μέχρι σήμερα, έχουν καλή κατεύθυνση από τον πάγκο. Κάθε φορά που πηγαίναμε στους 15 πόντους γυρνούσαν με τον Τάκερ και τα σουτ του Μπιμπέροβιτς.

Ημασταν πολύ σταθεροί αμυντικά. Επιθετικά όταν δεν ήμασταν στατικοί, λειτουργούσαμε σωστά. Στο δεύτερο ημίχρονο κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα και βρήκαμε διαδρόμους ».

Για το ότι δεν... ίδρωσε στο ματς σήμερα: «Εχει ζέστη πολλή, είναι πολύς ο κόσμος. Η ομάδα σού δίνει μια άνεση, μια σιγουριά».