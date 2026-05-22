Επίσημο: Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ!

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα πλέον την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ήρθε στον Παναθηναϊκό μεσούσης της σεζόν, όμως δεν κατάφερε να παρουσιάσει το έργο που ήθελαν οι άνθρωποι του «Τριφυλλιού» και εδώ και λίγο καιρό έμοιαζε δεδομένη η αποχώρησή του.

Ήδη άλλωστε στον σύλλογο προετοιμάζουν την επόμενη ημέρα και έχουν «κυκλώσει» την περίπτωση του Γιάκομπ Νίστρουπ, ενώ πλέον ανοίγει ο δρόμος για τις όποιες εξελίξεις, αφού επισημοποιήθηκε το «διαζύγιο» με τον Μπενίτεθ.

Ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός αποτελεί οριστικά πια παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, με την ΠΑΕ να του εύχεται κάθε επιτυχία για την συνέχεια της καριέρας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ.

Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στον σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του».