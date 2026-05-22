Μπαρτζώκας: «Ανυπομονούμε για τον τελικό»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στάθηκε στην απόδοση των παικτών του και στην ατμόσφαιρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Φυσικά θα ήθελα να συγχαρώ τους παίκτες και τον κόσμο. Ήταν το πρώτο βήμα σε αυτή το Σαββατοκύριακο. Θέλαμε να παίξουμε όλοι μαζί. Αυτό που κάνουμε σε όλη την σεζόν από την αρχή. Είχαμε σπουδαία άμυνα από την αρχή απέναντι σε αυτή την εξαιρετική ομάδα που έχει η Φενέρμπαχτσε. Και τελικά ήμασταν σκληροί για 40 λεπτά στην άμυνα και διαχειριστήκαμε καλά την πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο κυκλοφορήσαμε την μπάλα καλύτερα και βρήκαμε τρόπος να σκοράρουμε, άλλοτε με τρίποντα, άλλοτε με ντράιβ ή τους ψηλούς μας. Ανυπομονούμε για τον τελικό».

Για την εικόνα του Ολυμπιακού: «Νομίζω ότι κάθε ομάδα χτίζει αυτοπεποίθηση στο πώς παίζει, στη διάρκεια της σεζόν. Όταν ένας παίκτης στηρίζεται στον διπλανό του και όταν έχεις τόσο καλές προπονήσεις για 15-20 ημέρες, όταν βλέπεις πόσο συγκεντρωμένοι είναι όλοι για να παίξουν τον ρόλο τους, όταν όλοι έχουν ποιότητα και εσύ έχεις 15 παίκτες στο ρόστερ, το ερώτημα είναι η χημεία. Όμως όλοι βάζουν το “εγώ” κάτω από την ομάδα κι αυτό είναι πολύ θετικό για εμάς».

Για την άμυνα του Ουόκαπ στον Τάκερ: «Ο Ουόκαπ έβαλε τον ρυθμό, τον είδες να θυσιάζεται σε κάθε φάση για να σταματήσει τον αντίπαλό του. Κάναμε υπερβολές στην επίθεση, στο πρώτο μέρος, στην άμυνα με αλλαγές της Φενέρμπαχτσε. Είχαμε προετοιμαστεί για συγκεκριμένα πράγματα και δεν τα κάναμε».

Για τη στιγμή που μείωσε στους 9 από τους 20 η Φενέρμπαχτσε: «Όταν μια ομάδα μειώνει στους εννέα, το πώς θα ξεκινήσεις το τρίτο δεκάλεπτο είναι σημαντικό. Ξαναπήγαμε κοντά στους 20 άμεσα, την όποια πίεση μπορούσαμε να έχουμε, την διώξαμε από το μυαλό μας. Η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε 2-3 φορές να επανέλθει στο παιχνίδι, με τον Χόρτον-Τάκερ και με τον Μπιμπέροβιτς, με τον Μπόλντγουιν, αλλά νομίζω ότι γενικά πρέπει να περάσεις από πολλές δοκιμασίες σε ένα ματς για να το κερδίσεις. Πρέπει να είσαι συμπαγής, να έχεις το μυαλό στο κεφάλι και όχι την μύτη ψηλά».

Για το αν είναι ικανοποιημένος: «Το πιο μπάσκετ που με ικανοποιεί περισσότερο, είναι το μπάσκετ που κερδίζει. Κερδίσαμε και είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό».

Για το αν η φετινή είναι η καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού: «Δεν μου αρέσει και δεν χρησιμοποιώ μεγάλες κουβέντες. Είναι νωρίς για να πω αν αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή του Ολυμπιακού. Πρέπει να εκτιμήσουμε την φετινή μας προσπάθεια, μετά από τον αγώνα της Κυριακής. Δεν είμαστε αλαζόνες. Είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, αλλά ας συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, για τώρα».

Για τον Φουρνιέ: «Ξέρετε τον Φουρνιέ, είναι ένας τύπος που παίζει πάντα με την καρδιά του, σε όλες του τις ομάδες. Και πρέπει να αποδεχθούμε τη σχέση που έχει με τον κόσμο, με την ομάδα, κάποιες φορές παίρνει τρελές αποφάσεις, αλλά αυτός είναι, είναι ηγέτης, είναι συναισθηματικός».

Για το πως ήταν η ατμόσφαιρα στο «T-Center»: «Συνήθως έχω άσχημες εμπειρίες εδώ, σε αυτό το γήπεδο, με τις αντιδράσεις του κόσμου. Απόψε ήταν διαφορετικά. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε, ο κόσμος μας, μας έσπρωξε στην νίκη. Είμαι τόσο χαρούμενος. Ακούστε, όταν έχεις την ευθύνη, δεν έχεις χρόνο για να σκέφτεσαι τέτοια πράγματα. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτά που γίνονται στο παρκέ. Μετά από το ματς της Κυριακής, θα μπορώ να πω περισσότερα».