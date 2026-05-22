Το σήκωσε στο ΣΕΦ κι επέστρεψε στην κορυφή ο Παναθηναϊκός

Μια ιστορική βραδιά είχε ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, αφού η γυναικεία ομάδα πινγκ πονγκ του «Τριφυλλιού» στέφθηκε και τυπικά πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Οι «πράσινες» επέστρεψαν στην κορυφή του ελληνικού πινγκ πονγκ Μετά από 52 χρόνια, αποδεικνύοντας πως ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σε κάθε άθλημα.

Παρά την ήττα από τον Ολυμπιακό με 4-1 στο τελευταίο παιχνίδι των play off, η ομάδα του Παναθηναϊκού είχε ήδη κατακτήσει τον τίτλο και πανηγύρισε μέσα στο ΣΕΦ μια τεράστια επιτυχία.

Οι αθλήτριες του «τριφυλλιού» είχαν μια εντυπωσιακή πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δείχνοντας ποιότητα, πάθος και ψυχή πρωταθλητή.

Με μπροστάρισσες τις έμπειρες Τόλιου, Στεφάνοβα και Γερασιμάτου, ο Παναθηναϊκός απέδειξε ότι άξιζε την κορυφή.

Η τελική βαθμολογία της Α1 γυναικών

- Παναθηναϊκός 33

- ΑΕΚ 29

- Ολυμπιακός 29

- Πέρα Αθηνών 27

Την ίδια ώρα η ανδρική ομάδα επικράτησε με 4-0 του Ξυλοκάστρου και πήρε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα.