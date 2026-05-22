Η Ρεάλ είχε πλάνο, παρότι έπαιζε χωρίς ψηλούς έκανε πλάκα στη Βαλένθια (90-105) και πέρασε στον τελικό της Κυριακής, χάνοντας όμως και τον τελευταίο σέντερ που είχε στο ρόστερ της.

Η Ρεάλ παρατάχθηκε άριστα στημένη από τον Σέρτζιο Σκαριόλο, είχε αμυντικό πλάνο απέναντι στην επιθετική πλάκα και παρότι έμεινε χωρίς «καθαρό» σέντερ κέρδισε πολύ εύκολα στον δεύτερο ημιτελικό την Βαλένθια. Πλέον οι Μαδριλένοι θα τεθούν αντιμέτωποι με τον Ολυμπιακό στον μεγάλο τελικό της Κυριακής σε ένα παιχνίδι του Final-4 του 2023.

Η αστοχία της ομάδας του Μαρτίνεθ από τα 6.75μ. (10/29τρ.) δεν την άφησε να βρει ρυθμό, την ώρα που η «Βασίλισσα» με το αμυντικό της τρικ έβγαλε εκτός του παιχνιδιού τους «πορτοκαλί» Την ίδια στιγμή ο Σέρτζιο Σκαριόλο ανησυχεί για την κατάσταση του Γκαρούμπα που χτύπησε και αποχώρησε υποβασταζόμενος από την αναμέτρηση, με την Ρεάλ να μένει χωρίς σέντερ για τον τελικό.

Ο Μάριο Χεζόνια πραγματοποίησε εμφάνιση MVP, με τον Κροάτη φόργουορντ να μετρά 25 πόντους με 7 ριμπάουντ και 3 ασιστ, και τον Λάιλς να προσθέτει 17 πόντους με 7 ριμπάουντ. Γεμάτη εμφάνιση του Ντεκ με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Από την άλλη, για τις «Νυχτερίδες», ο Μοντέρο είχε 15 πόντους, 2 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ, με τον Πραντίγια να προσθέτει 15 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Ακόμη, ο Κι τελείωσε το ματς με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 μπλοκ.

Γρήγορος ρυθμός, υψηλό σκορ και προβάδισμα για την Βαλένθια

Η Ρεάλ προσπάθησε να ελέγξει τον ρυθμό με το καλημέρα του παιχνιδιού, θέλοντας να σταματήσει το επιθετικό transition της Βαλένθια, με τον Χεζόνια να δίνει αέρα 6π. (2-8 στο 3’). Οι Μαδριλένοι είχαν πάει το παιχνίδι στα μέτρα που ήθελαν, ο Κροάτης φόργουορντ είχε βρει ρυθμό (8π. 6-13 στο 4’), με τις «νυχτερίδες» να απαντούν με 9-0 σερί για να πάρουν τα ηνία του ματς (15-13 στο 6’). Οι παίκτες του Μαρτίενθ βρήκαν ρυθμό, ο Μπράξτον Κι έδωσε λύσεις ερχόμενος από τον πάγκο, με τον Ντε Λαρέα να βρίσκει τους πρώτους του πόντους για το 22-19 στο 8’. Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την Βαλένθια στο +2 (28-26), σε μια πρώτη περίοδο με γρήγορο ρυθμό και υψηλό σκορ που θεωρητικά βόλευε τους «πορτοκαλί».

Η Ρεάλ έπαιζε στον ρυθμό της… Βαλένθια και πήρε προβάδισμα δια χειρός Καμπάτσο-Χεζόνια

Με τρίποντο του Λάιλς μπήκε η Ρεάλ στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Πραντίγια να απαντά με το ίδιο νόμισμα (31-31 στο 12’). Ο Φέλιζ βρήκε τους πρώτους του πόντους από τα 6.75μ. (6π. 2/2τρ.) για το +4 της «Βασίλισσας» (35-39 στο 13’), με τους παίκτες του Σκαριόλο να έχουν ανεβάσει την ένταση στην άμυνα τους. Γκαρούμπα και Οκέκε έστειλαν την διαφορά για πρώτη φορά στο +9 (35-44 στο 15’), με την Ρεάλ να έχει φέρει στα μέτρα της το παιχνίδι. Ο Καμπάτσο με τρίποντο έδωσε για πρώτη φορά διψήφια τιμή στο προβάδισμα της ομάδας του (+12, 35-37 στο 15’), με την Βαλένθια να έχει βγει εκτός ρυθμού. Ο Λάιλς «πυροβολούσε» από τα 6.75μ. (3/4τρ.) για το 43-54, με τον Καμπάτσο να οδηγεί εκ του ασφαλούς όλη την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο (47-59 στο 18’). Η Βαλένθια έτρεξε σερί 6-0 για να μειώσει στο -6 (53-59 στο 19’), με την ομάδα της Μαδρίτης να κλείνει το πρώτο ημίχρονο στο +6 (56-62) παίζοντας στο ρυθμό της Βαλένθια.

Με όπλο την άμυνα της και τον εκπληκτικό Χεζόνια εκτόξευσε την διαφορά η Ρεάλ

Χεζόνια και Τέιλορ διαμόρφωσαν το 59-64 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με τον Κροάτη φόργουορντ να είναι ο καλύτερος παίκτης του παρκέ για την «Βασίλισσα» (17π.). Ο Τόμπσον βρήκε τους πρώτους του πόντους από τα 6.75μ. (64-70 στο 24’), με τον Πραντίγια να μειώνει περισσότερο (-4, 66-70 στο 25’) βάζοντας πίεση στην ομάδα του Σκαριόλο. Ο Χεζόνια έδωσε και πάλι τις λύσεις από μακριά (3/5τρ. 22π.), με τον Μαλεντόν να γράφει το 68-77 και την Ρεάλ να ελέγχει το ματς. Η αστοχία της ομάδας του Μαρτίνεθ από μακριά (7/22τρ.) σε συνδυασμό με την αμυντική προσέγγιση των Μαδριλένων είχαν βγάλει εκτός ρυθμού τις «νυχτερίδες» που αδυνατούσαν να βρουν εύκολο σκορ. Μαλεντόν και Φέλιζ εκτόξευσαν την διαφορά στο +16 (70-86), με την ομάδα του Σκαριόλο να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο στο +13 (73-86).

Ήλεγξε τον ρυθμό η Ρεάλ δεν απειλήθηκε από την Βαλένθια και πήρε την πρόκριση στον τελικό

Η Ρεάλ είχε βάλει σημαντικές βάσεις για την πρόκριση στον ημιτελικό εκεί όπου περιμένει ο Ολυμπιακός, ωστόσο η Βαλένθια δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Ρίβερς με 4 σερί πόντους μείωσε σε μονοψήφια επίπεδα την διαφορά (-8, 80-88 στο 34'), με τον Φελίζ να απαντά με καθοριστικό τρίποντο για το 80-91. Η ομάδα του Σκαριόλο με βάση την άμυνα της ήλεγχε τον ρυθμό, ενώ ανανέωνε με συχνότητα τις επιθέσεις της (18 επ. ριμπάουντ) διατηρώντας το προβάδισμα της σε επίπεδα ασφαλείας. Με την διαφορά να παραμένει σε διψήφιες τιμές, η Ρεάλ κλείδωσε την συμμετοχή της στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, με την «Βασίλισσα» να έχει κατεύθυνση στο παιχνίδι της, ωστόσο ανησυχεί για την κατάσταση του Γκαρούμπα μένοντας χωρίς σέντερ.

Τα δεκάλεπτα: 28-26, 56-62, 73-86, 90-105.

