Στον 22ο τελικό της ιστορίας της στη Euroleague η Ρεάλ - Πέμπτη φορά με Ολυμπιακό

Οι Μαδριλένοι σε 21 παρουσίες σε τελικούς έως τώρα έχουν κατακτήσει 11 φορές τον τίτλο, όντας η ομάδα - πολυνίκης του θεσμού, ενώ παράλληλα είναι η πρώτη σε συμμετοχές σε Final Four με 31 παρουσίες.
Στον τελικό η Ρεάλ θα βρει τον Ολυμπιακό, με τον οποίο θα συναντηθεί σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης για πέμπτη φορά. Το 1995 στη Σαραγόσα η Ρεάλ επικράτησε με 73-61, το 2013 στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τη Ρεάλ με 100-88, το 2015 στη Μαδρίτη η Ρεάλ απάντησε με 78-59 και το 2023 ξανά η Ρεάλ με στο Κάουνας κέρδισε 79-78 με το σουτ νίκης του Σέρχιο Γιουλ.