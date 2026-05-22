Στον 22ο τελικό της ιστορίας της στη Euroleague η Ρεάλ - Πέμπτη φορά με Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε με 105-90 τη Βαλένθια στον ημιτελικό και προκρίθηκε στον 22ο τελικό της ιστορίας της στη Euroleague, εκεί όπου θα συναντήσει τον Ολυμπιακό.

Οι Μαδριλένοι σε 21 παρουσίες σε τελικούς έως τώρα έχουν κατακτήσει 11 φορές τον τίτλο, όντας η ομάδα - πολυνίκης του θεσμού, ενώ παράλληλα είναι η πρώτη σε συμμετοχές σε Final Four με 31 παρουσίες.

Στον τελικό η Ρεάλ θα βρει τον Ολυμπιακό, με τον οποίο θα συναντηθεί σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης για πέμπτη φορά. Το 1995 στη Σαραγόσα η Ρεάλ επικράτησε με 73-61, το 2013 στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τη Ρεάλ με 100-88, το 2015 στη Μαδρίτη η Ρεάλ απάντησε με 78-59 και το 2023 ξανά η Ρεάλ με στο Κάουνας κέρδισε 79-78 με το σουτ νίκης του Σέρχιο Γιουλ.