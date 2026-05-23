Μαρτίνεθ: «Χάνουμε την ταυτότητά μας κόντρα στην Ρεάλ»

Μετά τον αποκλεισμό της Βαλένθια από την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Πέδρο Μαρτίνεθ τόνισε πως η ομάδα του χάνει την ταυτότητά της απέναντι στην «Βασίλισσα».

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Δεν παίξαμε όσο καλά θα θέλαμε, κυρίως επειδή η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Αυτό που έκανε την διαφορά ήταν το αμυντικό ριμπάουντ. Τους επέτρεψε να βρουν εύκολα καλάθια και second-chance ευκαιρίες.

Αυτό που έριξε τον ρυθμό του αγώνα ήταν τα επιθετικά ριμπάουντ της Ρεάλ. Πέρα από ότι τους έδωσε πόντους, μας έβγαλε εκτός ρυθμού. Προσπαθήσαμε να τρέξουμε στο γήπεδο, το κάναμε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η ασυνέπεια στα ριμπάουντ μας έβγαλε εκτός ρυθμού».

Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του απέναντι στην Ρεάλ: «Δυσκολευόμαστε να παίζουμε καλά απέναντι στην Ρεάλ. Τους κερδίσαμε στα πρώτα ματς, αλλά μας βγάζουν εκτός ρυθμού. Οι βασικοί μας παίκτες νιώθουν πίεση από την άμυνα της Ρεάλ και έτσι χάνουμε την ταυτότητά μας. Δεν οφείλεται μόνο σε εμάδες, τα εύσημα πάνε και στον αντίπαλο».

Για την πορεία της ομάδας του στην Ευρώπη: «Είναι δύσκολο να είμαστε αισιόδοξοι τώρα, θα θέλαμε να είχαμε κερδίσει ή αν όχι, να ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί. Αλλά ήταν καλή πορεία στην Ευρώπη, με καλά αποτελέσματα και μείναμε στην διοργάνωση σχεδόν μέχρι το τέλος. Αφού περάσουν μερικές μέρες, θα τα δούμε όλα πιο θετικά από ότι τώρα».

Για το καλό ξεκίνημα της Ρεάλ και την έλλειψη δυνατής άμυνας από την Βαλένθια: «Η Ρεάλ έπαιξε πολύ καλά. Η αρχή του αγώνα δεν ήταν καθοριστική, καθώς καταφέραμε να βελτιωθούμε και να επανέλθουμε στο παιχνίδι, αλλά μας έβγαλε ψυχολογικά από το ρυθμό μας. Η άμυνά μας βασίστηκε περισσότερο στο να περιμένουμε ένα λάθος παρά στο να κάνουμε καλή δουλειά. Η Ρεάλ Μαδρίτης τα πήγε πολύ καλά και έπαιξε καλύτερα».

Για την απουσία του Ταβάρες: «Δεν θα πω ότι θα είχαμε κερδίσει με τον Ταβάρες. Είναι ένας πραγματικά εξαιρετικός παίκτης. Είναι καλύτερα που δεν παίζει. Όμως η Ρεάλ είναι μια σπουδαία ομάδα και είναι ικανή να μετατρέψει τέτοιες σημαντικές απουσίες σε πλεονέκτημα. Η απουσία του Ταβάρες τους επέτρεψε να παίξουν με έναν τρόπο που αποτελεί πλεονέκτημα, με περισσότερους χώρους και περισσότερες ευκαιρίες για ατομικές προσπάθειες από τους περιφερειακούς».

Για τις τακτικές προκλήσεις απέναντι στην Ρεάλ: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ικανή να αποτελέσει μια ισχυρή ομάδα και να παίξει πολύ καλά με διαφορετικό στυλ, και αυτό μας δυσκόλεψε. Είχαμε ένα πρόβλημα: η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει πάντα με τρεις ψηλούς παίκτες, και δυσκολευτήκαμε στο low-post».

«Παλέψαμε σκληρά, οι παίκτες έδωσαν τα πάντα στην προπόνηση και στον αγώνα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην θεωρούμε τη σεζόν τελειωμένη και να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για τους επόμενους αγώνες — πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά».