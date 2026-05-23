Λάιλς στο SDNA: «Να έχουμε άλλη νοοτροπία στον τελικό, διαφορετική ομάδα ο Ολυμπιακός» (vid)

Μετά την πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague, ο Τρέι Λάιλς μίλησε στo SDNA για τον μεγάλο αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν καλύτερη από την Βαλένθια, ήλεγξε τον ρυθμό στον ημιτελικό και με το τελικό 105-90 πήρε την πρόκριση στον τελικό. Εκεί, θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό, ο οποίος απέκλεισε την Φενερμπαχτσέ νωρίτερα.

Μετά το φινάλε του ματς, ο Τρέι Λάιλς μίλησε στο SDNA για την αμυντική λειτουργία της «Βασίλισσας» στον ημιτελικό με τις «Νυχτερίδες» αλλά φυσικά και για το μεγάλο ντέρμπι με τους «ερυθρολεύκους».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο SDNA:

Για το αμυντικό… κόλπο για να σταματήσουν την επίθεση της Βαλένθια: «Καταφέραμε να σκοράρουμε και να πάρουμε επιθετικά ριμπάουντ. Αυτό τους έριξε τον ρυθμό λίγο και μας βοήθησε πολύ. Επίσης, μπορέσαμε να βγάλουμε και άμυνες. Πέρα από τις άμυνες, μας βοήθησαν και τα αμυντικά ριμπάουντ».

Για το αν πρέπει να κάνουν κάτι παρόμοιο απέναντι στον Ολυμπιακό: «Είναι δύο διαφορετικές ομάδες. Η Βαλένθια είναι run and gun ομάδα. Πρέπει να έχουμε άλλη νοοτροπία την Κυριακή. Θα είναι πολύ ανταγωνιστικός αγώνας».